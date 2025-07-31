摩根大通料摺疊屏iPhone明年發佈　更可創出650億美元市場機會？

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）在7月30日發佈的最新報告中透露，蘋果計劃於2026年9月推出其首款摺疊屏iPhone，該設備將歸入iPhone 18系列。



蘋果將為其定價1999美元，約合15692港元。

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摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）認為，這款產品將為蘋果創造650億美元的市場機會，中期有望帶來高個位數的收益增長。

預計2027年銷量將從低位數千萬台起步，到2028年摺疊iPhone銷量約達4500萬台。

目前2025年全球摺疊屏智能手機銷量約為1900萬台，蘋果的入局被認為將對該市場產生顯著影響。

根據爆料，蘋果會將這款摺疊屏命名為iPhone Ultra，採用類似Galaxy Z Fold系列的翻蓋式設計，雙屏方案。

其中，內屏是7.76英寸，分辨率是2713×1920，採用無開孔設計，配備一顆屏下前攝。

外屏是5.49英寸，分辨率是2088×1422，採用挖孔屏方案。

值得注意的是，該機將採用全新技術，讓屏幕幾乎看不到摺痕，這也是蘋果這幾年在全力公關的技術。

此外，該手機還將採用鈦金屬外殼、耐用的液態金屬鉸鏈、兩顆後置鏡頭，並且將配備Touch ID指紋識別技術，而非目前iPhone所使用的面部識別（Face ID）技術。

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