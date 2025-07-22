比亞迪官宣實現媲美L4級智能泊車　天神之眼用戶有特殊承諾引關注

早前，比亞迪官宣佈率先實現媲美L4級智能泊車，同時官方承諾為安全兜底。



這也意味着，用戶在天神之眼智能泊車輔助場景下的安全及依法由本車承擔的損失，不用走保險流程，直接聯繫比亞迪售後處理即可。對用戶最大的好處是不影響明年的保險費率，保費也不會上漲。

比亞迪官方對天神之眼用戶有什麼承諾，點擊圖片放大看👇👇👇

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據官方介紹，對天神之眼車輛智能泊車安全兜底是指：對搭載「天神之眼」智能駕駛輔助系統的車輛因泊車輔助系統異常或算法失誤導致的事故，按照法律規定或司法判定應由本車承擔的維修費用、第三方財產損失、人身傷害損失，由比亞迪承擔相關維修或損失費用，但不含出於和解、諒解等目的而額外支付的金額，也不含因車輛所有人、管理人、使用人違法違規而依法應當承擔的賠償，明確智駕權責歸屬。

比亞迪表示，根據國際通用的分級標準，智駕可分為L1-L5五個級別，其中L4可簡單理解為在特定條件下，駕駛員可「脱手脱眼脱腦」，事故責任由車企承擔。

但現階段，智能駕駛普遍存在責任劃分界限模糊的問題，車企不會承諾對智駕過程完全負責，更多情況是消費者承擔智駕帶來的風險。

我們日常接觸到的智駕，主要分為城市領航、高快領航、智能泊車三大核心場景。比亞迪在智能泊車場景取得關鍵突破，在全球率先實現媲美L4級的智能泊車，並承諾：在中國市場，比亞迪對所有天神之眼車輛用戶在智能泊車場景下的安全及損失全面兜底。

據悉，在比亞迪承諾為智能泊車兜底的同時，還即將進行天神之眼史上最大規模的智駕OTA。

本次天神之眼OTA升級全面覆蓋泊車、行車、安全三大板塊十餘項功能，涉及天神之眼A/B/C三大平台多款車型。

泊車方面，天神之眼新增三速泊車、車頭泊入、偏置泊車、窄車位泊車自動收後視鏡等功能，並優化了懸空障礙物識別功能，智能泊車又快又準又安全。

行車方面，天神之眼可覆蓋更多場景，如環島通行、複雜場景連續繞行、高速施工路段借應急車道繞行、窄路多把掉頭等，還新增前車加塞場景下的閃燈鳴笛提醒功能。

安全方面，天神之眼AEB功能可更輕鬆識別低矮障礙物，在夜間80km/h情況下可實現對兩輪車侵入車道緊急剎停，120km/h觸發AEB也能做到兩段式舒適剎停，為用戶帶來更為安全舒適的用車體驗。

比亞迪稱，全球率先提出為智能泊車兜底，底氣來源於其擁有中國最大的智能輔助駕駛車雲數據庫、全球最大的智駕研發工程師團隊、全球最大規模的新能源生產製造體系。

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據悉，天神之眼智駕車型保有量已經超過100萬。

當前中國智能駕駛技術整體處於L2級向L3級過渡的階段。由於L3級屬於「人機共駕」的模糊地帶，法規尚未明確界定企業應承擔的具體責任。

為了吸引消費者購買和使用智駕功能的車輛，部分車企已推出「智駕險」等類似兜底服務。

今年4月1日，《北京市自動駕駛汽車條例》正式實施，首次為L3級及以上自動駕駛個人乘用車上路提供製度保障。

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