iPhone 17 Pro新爆料　8倍光學變焦+頂部相機按鍵　影相更專業

一位爆料者稱，某家電影公司正在製作iPhone 17 Pro的廣告，他爆料了iPhone 17 Pro的三大核心功能。



一是升級長焦鏡頭，iPhone 17 Pro將支援8倍光學變焦（iPhone 16 Pro支持5倍光學變焦），能夠在不同焦距下實現連續光學變焦。

二是蘋果將推出全新的專業相機應用，兼顧拍照和視頻功能，這款應用將與Halide、Kino和Filmic Pro等同類應用展開競爭，目前尚不清楚該應用是否僅適用於iPhone 17 Pro機型。

三是iPhone 17 Pro頂部邊緣將新增一個相機控制按鈕，用於快速訪問相機及相關設置，而iPhone 16系列相機控制按鈕在右下角位置。

另外，爆料者稱蘋果有可能計劃對現有的Final Cut Camera應用進行重大更新，而非推出全新相機應用。他還表示，iPhone 17 Pro將新增類似銅色的配色，蘋果Logo居中放置，這些訊息都是真實的。

外界普遍預計，iPhone 17 Pro系列將採用重新設計的後置攝像頭系統，其相機DECO採用橫向大矩陣，因此蘋果計劃推出一些與相機相關的重大升級也是順理成章的事。

該系列將配備三顆4800萬像素後置攝像頭，重點提升視頻錄製能力，此前馬克·古爾曼（Mark Gurman）表示，過去幾年，蘋果更加側重相機的拍照能力，今年公司將着重強調視頻錄製方面的改進。今年9月新iPhone發佈時，蘋果會加大視頻錄製功能的宣傳力度。

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