Android轉Apple陣型不用愁！vivo X Fold5、小米 15系列完美兼容

不少從Android陣營打算轉投蘋果的用戶，常常陷入猶豫。一方面，蘋果生態的設備協同、軟件服務等優勢極具吸引力；另一方面，又擔心徹底放棄蘋果生態後，無法適應新系統。而對於已經擁有Mac、iPad、耳機等設備的用戶來說，想添置Android手機，卻害怕設備間兼容性差，數據傳輸、功能協同等操作困難重重。



其實，市場上存在一些Android手機，能出色兼容蘋果系統和生態產品，完美解決這些痛點，一起來看看吧。

vivo X Fold5

作為Android陣營首款深度適配蘋果生態的摺疊屏旗艦，vivo X Fold5通過底層技術創新，讓Apple Watch、AirPods、iPhone與Mac 等設備實現了近乎原生的互聯體驗。

iPhone收到的短信、驗證碼，能即時同步到X Fold5上，電話也能直接在X Fold5上接聽，應用通知同樣不會錯過，兩部手機協同工作，發揮出更大的效能；當Apple Watch與X Fold5完成配對，用戶不僅能在手錶上接收手機的來電、短信及通知，手錶記錄的心率、步數等健康數據還能同步至vivo健康App。

iPhone收到的短信、驗證碼，能即時同步到X Fold5上（中關村在線提供）

此外，當AirPods與X Fold5配對後，原子島界面會即時顯示耳機連接狀態及動效，用戶可在控制中心快速查看電量、切換降噪模式，設備查找功能還支援通過X Fold5定位丟失的 AirPods。

通過vivo辦公套件，X Fold5的內屏可作為Mac的第二顯示器（中關村在線提供）

通過vivo辦公套件，X Fold5的內屏可作為Mac的第二顯示器。而X Fold5的未接來電、短信會自動流轉至Mac端提醒，配合iCloud雲端直連，Mac上編輯的Keynote可直接拖放至X Fold5微信發送，真正實現了多設備間的通訊無縫接力。

值得一提的是，用戶只需登錄一次蘋果賬號，就能直接訪問iCloud中的照片、文件，隨意查看下載，用戶從蘋果換到Android，不用再擔心iCloud裏重要的資料無法同步。對於蘋果生態用戶而言，X Fold5不再是簡單的Android摺疊屏，而是能與iPhone、Apple Watch、Mac形成深度通訊互聯的跨生態終端。

對於蘋果生態用戶而言，X Fold5不再是簡單的Android摺疊屏（中關村在線提供）

小米15系列

小米推出的澎湃OS 2.0系統全面支援蘋果設備文件互傳，並通過Hype rConnect功能增強了小米設備與蘋果設備之間的兼容性。

以小米15系列為例，在iPhone、iPad、Mac上安裝並打開「小米互聯服務」應用，就能在不同設備間自由拖放文件。

比如在Mac上編輯好的策劃案，輕點幾下就能發送到小米15手機，隨時隨地繼續修改。當小米15手機與iPad連接後，可直接在iPad上查看、回覆手機消息等等。

