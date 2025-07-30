Redmi K Pad對決紅魔3 Pro　性能、散熱誰更強？屏幕差異機迷必看

性能小平板的市場長期屬於iPad mini，但是iPad mini的銷量相對於大平板依舊很慘淡，何況是國產性能平板呢？而今年屬於國產性能小平板的的爆發期，接下來還會有廠商入局這條賽道。



今天就為大家帶來剛剛發佈的兩款新人平板REDMI K Pad和紅魔3 Pro在遊戲場景的對比。

先看參數，二者完全不相同的配置

通過上面表格的參數對比，可以看到REDMI K Pad和紅魔3 Pro在配置上並沒有一樣的點，雖然都是主打性能，但是在小平板的理解上差異很大。由於篇幅有限，筆者不準備面面俱到，只集中在遊戲場景。

炫酷還是簡潔？系統也有不一樣

在外觀設計上，紅魔電競平板3 Pro與REDMI K Pad雖同屬小屏平板陣營，但風格與細節處理差異顯著，分別彰顯了電競屬性與實用主義的不同取向。

紅魔電競平板3 Pro延續了紅魔系列標誌性的「電競美學」，整體設計極具科技感與辨識度。其採用全金屬一體化機身，背板上方設有一塊玻璃覆蓋的透明「窗口」，透過玻璃可直接看到內部的裝飾電路、品牌logo及散熱風扇，搭配磨砂金屬與亮面金屬logo的碰撞。

同時，它採用無凸起後攝設計，整個背面平整無凸起，徹底解決了放置時的「蹺蹺板」問題。機身中框為直角設計但過渡圓潤，有效避免了割手感，按鍵佈局充分考慮橫握場景——音量鍵和開機鍵位於左上角，Type-C接口移至右側中框上方，均避開了手掌握持區域，開機鍵還集成了指紋識別功能，標誌性的「競技鍵」也未缺席。

REDMI K Pad則走簡約實用路線，採用全金屬一體化機身，無塑料支架，其設計簡潔乾淨，後殼僅在邊角印有新版REDMIlogo，1300萬單攝旁設有橢圓形拼接區域，標註「Gamma Antenna」（伽馬天線），內置一組WiFi天線，既優化了信號又兼顧了設計感。

按鍵分佈在靠近攝像頭的兩邊，窄邊為電源鍵，長邊為音量鍵，邊緣經CNC處理有一圈銀邊，未集成指紋解鎖，僅支持2D人臉識別。

快來看看紅魔電競平板3 Pro與REDMI K Pad的外觀吧！👇👇👇

不止外觀，二者針對遊戲的功能設計也完全不一樣。

紅魔的遊戲空間功能全面且實用。在遊戲資源管理上，它涵蓋多種類型的龐大遊戲庫，支持高速下載、後台運行及遊戲收藏分類，方便玩家快速找到並管理心儀遊戲。

性能優化方面，提供省電、均衡、電競等多種模式，可根據需求切換；系統自動優化資源分配，減少後台干擾，同時即時監控手機溫度、CPU和Ram狀態，避免影響遊戲體驗。

輔助功能豐富，包括一鍵錄屏截圖、觸控按鍵自定義，部分機型還支持體感操作，提升操作精準度與趣味性。玩家能更換主題皮膚、自定義壁紙圖標，並調整側邊快捷欄順序，打造個性化界面。

社交互動上，內置社區供玩家分享攻略、交流技能，組隊開黑功能支持快速組隊和即時語音，助力玩家高效協作，全方位為遊戲體驗保駕護航。

而REDMI功能就要少非常多，只有針對《原神》的一個AI拾物比較有意思，但是B站版本的客戶端卻不能用這個功能。還有，和手機相比，REDMI的平板居然不能和手機一樣有側滑的工具箱。

總體而言，紅魔電競平板3 Pro以透明設計、細節優化凸顯電競基因REDMI K Pad則憑藉簡約質感與實用佈局主打均衡體驗，兩者分別契合了硬核玩家與日常多場景用戶的審美與使用需求。

屏幕到底怎麼樣？OLED和LCD怎麼選？

和iPad mini一樣，REDMI K Pad選擇了LCD，不過REDMI的的屏幕分辨率和刷新率都要比mini強太多。紅魔使用了OLED屏幕，這到底應該怎麼選擇呢？

紅魔電競平板 3 Pro與REDMI K Pad的屏幕配置參數對比（中關村在線提供）

對於遊戲玩家來講，屏幕的好壞比性能還要重要的一環。

首先來看一下OLED屏幕的優勢。OLED屏幕由於像素自發光的屬性，能獨立控制像素亮滅，沒有燈珠佔用內部空間，所以從體驗層面而言，比LCD邊框更窄，亮度更高，動態對比度更高響應也更快。

從觀感上來講，紅魔電競平板3 Pro 將黑邊縮窄到了4.9mm，同時還實現了四邊等寬，視覺效果更和諧、也更高級。

不過單從調光護眼方案來講，LCD會更加的護眼，雖然紅魔有類DC調光。

在屏幕的清晰度方面，REDMI的表現明顯更好，其分辨率更高，ppi更高。而且LCD在ppi方面並沒有折損，在屏幕視覺方面並沒有明顯的顆粒感。

綜合來講，REDMI在屏幕顯示效果以及清晰度方面要好於紅魔，紅魔的優勢在於等邊窄邊框在視覺方面更和諧。

握持手感怎麼選擇？要重量還是要電量？

筆者認為，消費者在選擇小平板的時候，大部分是因為便攜。市場上的平板越做越大，既不便攜，也不能暢快遊戲。因此小尺寸平板到底應該如何把握小平板的尺寸和重量？

紅魔電競平板3 Pro與REDMI K Pad的電量、重量的參數對比（中關村在線提供）

在便攜性上，REDMI要做的更好。二者在機身尺寸方面基本一致，REDMI要更小一點。

重量也是影響便攜的因素。REDMI重量為326g，紅魔的重量為370g，要比REDMI重了44g，也就是從便攜性上來講，REDMI要更好一點。

當然，紅魔的屏幕更大，電池也更大，功率也更高。下面看看二者在充電的實測。

可以看到，紅魔的80W充電更快，尤其是前五分鐘，紅魔充到了27%。筆者認為，快速的補能，對於遊戲平板來講，是一項能增加體驗感的功能。

不過，雖然REDMI充得慢，但是REDMI有兩個充電口，橫屏玩遊戲的時候，用長邊下面的Type-C口充電，完全不擋手。紅魔只有一個接口，接口靠上，但是二者都有旁路快充，REDMI是旁路快充Plus，可以小電流充電，機身並不會多發熱。

其實旁路充電Plus和旁路充電沒有本質區別，旁路充電Plus只是在電源給系統供電的同時，緩慢的給電池充電，來避免旁路充電時，電池慢慢掉電的情況。

和普通充電的區別則在於，普通充電是電源給電池供電，電池再給系統供電；旁路充電Plus則是電源同時給系統和電池供電，而電池僅維持部分傳感器工作。

綜合來看，紅魔在電池方面堆了更多的料，其機身重量也重了不少，機身尺寸也略大，而REDMI在便攜和握持手感方面的更有優勢。

天璣（Dimensity）還是驍龍（Snapdragon）？被動散熱還是主動散熱？

紅魔電競平板3 Pro搭載的驍龍8至尊版處理器，REDMI K Pad搭載的天璣9400+ 處理器，同樣處於Android第一梯隊。筆者從安兔兔的排行榜中截取了二者的分數，在16GB+512GB的存儲下，跑分都接近280萬。

2025年6月Android設備性能榜詳解（中關村在線提供）

散熱方式上，兩者採取了不同的策略。紅魔電競平板3 Pro 採用了主動散熱與被動散熱相結合的方式，配備了雙層夾芯VC均熱板、複合液態金屬2.0以及20000轉/分的渦輪增壓風扇。

但是紅魔平板搭載的風扇並沒有出風口和進風口，而是掏空了風扇區域，加速了內部的空氣流動，散熱效果不入手機的效果。

REDMI K Pad則採用被動散熱，其設計亮點在於中置主板和中置SoC，將SoC放在平板的幾何中心，以規避熱量不均勻的問題，無論是橫向還是豎向握持，手感溫度都會更低。

下面，筆者也進行了30分鐘的《原神》跑圖測試，為了保證公平紅魔只開啟均衡模式，REDMI開啟狂暴模式。

紅魔電競平板3 Pro與REDMI K Pad的機身溫度對比圖（中關村在線提供）

從圖表中可以看到，二者在遊戲表現方面基本一致，但是在散熱方面，REDMI的溫度要更低，而且採用了中置處理器的設計，雙手握持感覺不到最高的溫度。

最後

綜合來看，無論是外觀設計、性能調校、屏幕觀感，還是系統生態與遊戲功能，紅魔電競平板3 Pro和REDMI KPad都展現出了國產性能小平板在不同方向的探索與進化。前者憑藉極致的電競屬性、主動散熱系統和豐富的遊戲功能，適合追求極致沉浸體驗的核心玩家；而後者則在輕薄便攜、均衡配置與視覺體驗方面做出了更理性的取捨，更適合注重日常使用與便攜性的用戶。

可以說，這一輪國產性能小平板的新品爆發，打破了長期以來iPad mini在這一市場的統治地位，給用戶提供了更多選擇。在小尺寸平板的分支賽道上，性能不再是單一維度，而是與設計、交互、系統生態共同構成一個複雜的體驗矩陣。

未來，小平板市場仍值得期待，而國產品牌正在這個被iPad mini「冷處理」的領域裏，找到屬於自己的機會與路徑。

來看看紅魔電競平板3 Pro與REDMI K Pad的產品參數對比吧👇👇👇

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