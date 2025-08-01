iPhone出貨30億部里程碑！蘋果Q3營收940億超預期　庫克這樣回應

蘋果今天發佈的第三財季營收輕鬆超過分析師預期，因iPhone銷售強勁增長。



公司周四在一份聲明中表示，截至6月28日的季度，營收增長9.6%至940億美元。數據顯示，分析師此前平均預期為893億美元。

蘋果股價走勢圖。（華爾街見聞）

財報電話會議中，蘋果首席執行官提姆·庫克（Tim Cook）自豪地宣佈，自2007年推出以來，蘋果已累計出貨30億部 iPhone，創造了新的里程碑。

蘋果細分業務數據。（App Economy Insights@X）

對於iPhone在中國重新的增長（財報顯示蘋果在大中華區營收為153.69億美元，與去年同期的147.28億美元相比增長4%），庫克也給出了回應。

庫克稱，在蘋果公司第三財季10個百分點的營收增長中，約有1個百分點可歸因於用戶購買更多產品以規避潛在的關稅。

關於iPhone營收表現強勁的問題，庫克表示，這是因為與去年同期銷售的iPhone 15相比，iPhone 16更受歡迎。他指出，iPhone 16的銷量比其前代產品提高了「兩位數」。

Tim Cook轉發蘋果高級副總裁葛雷格．賈斯亞維克（Greg Joz Joswiak）的推文。（gregjoz@x）

對於大中華區營收的增長，庫克則表示，中國對該公司某些設備提供的國補起到了幫助作用：

國補確實適用於我們的一些產品，這顯然是有幫助的。

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