Apple支持賬號竟為Samsung打廣告？微博凌晨鄭重道歉並說明緣由
撰文：快科技
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8月1日凌晨，微博輕享版小助理官方賬號就「Apple支持『宣傳』三星手機」一事道歉。
官方表示，微博輕享版客戶端，因網絡加載及緩存等因素，導致用戶在瀏覽Apple支持賬號7月29日9:58發佈的微博視頻，內容展示了用戶關注的其他賬號的本地緩存視頻。
微博為該情況引發的誤會，對用戶、品牌鄭重道歉。
針對相關問題會盡快升級解決，避免再次發生類似情況。
據了解，此前有網友在社交平台發帖，稱Apple支持官方發佈的微博，正文與視頻內容不符。
配文是介紹蘋果設備的家長控制功能，配的視頻卻是三星Galaxy Z Flip7，等於蘋果為對手新機「宣傳」了一波。
隨後，「蘋果官方鬧烏龍」的話題登上熱搜。
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