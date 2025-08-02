iPhone 17系列不值得買？性能縮水續航崩潰　8大缺陷勸你別換

再有不到兩個月，全新款iPhone就要發佈了。每到iPhone發佈的季節，都有很多朋友糾結今年要不要換新手機。因為，新的iPhone普通版都要7000元（港幣，下同），Pro版本更是接近上萬元，對於大部分普通人來說是一筆不小的開銷，是否真正有必要換，需要好好考慮清楚。



下面，結合網絡爆料與實測數據，從技術角度客觀分析不換機的核心原因，助你省下大幾千元。

一、性能與配置：階級分化嚴重

1. 晶片代差明顯

標準版繼續沿用A18晶片，而Pro系列獨佔A19 Pro晶片。

A18 Pro（中關村在線提供）

我買的明明是一款新手機，但是你給我舊晶片是什麼意思，雖然現在已經存在性能過剩，但新款手機搭載舊晶片還是讓人膈應。

2. 高刷體驗閹割

全系標配120Hz LTPO屏幕，但標準版砍掉ProMotion自適應刷新率。實測顯示，刷網頁時滿血120Hz，但看視頻或靜態畫面時無法自動降頻，導致續航縮水27%，而Android千元機已普及動態調節技術。

3. 散熱設計妥協

標準版僅配備單層石墨散熱片，無論是玩遊戲還是長時間拍視頻都會產生過熱的情況，反觀國產Android手機，在散熱方面的創新已經比蘋果強出太多了。

二、續航與充電：技術停滯

1. 續航焦慮加劇

今年開始，國產手機電池技術突飛猛進，已經朝着7000毫安時往上走了，並且還做到了兼容輕薄和重量。iPhone標準版電池容量僅微增至3300mAh，Pro Max雖配備5500mAh電池，一天重度使用恐怕要充兩三次電才夠用。

2. 無線充電瓶頸

全系支援25W無線充電，但需搭配MagSafe外接電池才能緩解續航壓力，不僅充的慢，官方的外接充電寶還很貴，續航真的是大問題。

三、影像系統：刀法精準

1. 標準版主攝原地踏步

後置主攝仍為1200萬像素（傳感器尺寸未升級），僅前置攝像頭提升至2400萬像素。Pro系列雖升級至4800萬像素三攝，但潛望長焦、可變光圈等核心技術僅限高端機型，標準版用戶無法體驗。

2. 算法依賴過重

Air版單攝系統依賴裁切實現2倍光學變焦，夜景噪點比Pro系列高30%，而Android陣營如小米16 Pro已採用兩億像素潛望長焦，徠卡等調色更貼合大眾審美。

3. 視頻拍攝限制

Pro系列雖支援8K錄製，但實際使用中受限於散熱和存儲速度，且8K素材佔用空間高，加錢上1TB更是沒必要，普通用戶實用性極低。

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四、設計與實用性：取捨失衡

1. 輕薄代價高昂

Air版以5.5mm厚度刷新紀錄，但犧牲了電池容量（僅2800mAh）、雙揚聲器和實體SIM卡槽。單揚聲器外放音質立體感驟降。

2. 材質與耐用性

標準版沿用鋁合金中框，質感與抗摔性遜於Pro系列的鈦金屬材質。Air版雖採用鈦金屬，但單攝模組突出易磨損，用戶實測反饋「鏡頭邊緣易刮花」。

3. 動態島設計爭議

ProMax的動態島雖縮小至1.15mm，但挖孔區域仍佔據屏幕空間，且iOS 18未針對挖孔優化多任務分屏，實用性受限。

五、價格與競品：性價比劣勢

1. 標準版升級誠意不足

起售價6899元（256GB），但核心配置（A18晶片、8GB Ram）與iPhone 16 Pro持平，僅屏幕尺寸增大至6.3英寸。

2. Pro系列溢價過高

Pro Max起售價10199元，這個價格甚至可以買個國產旗艦＋中端機。

3. 二手市場衝擊

iPhone 16 Pro近期降價至8599元（256GB），其A18 Pro晶片+12GB Ram+三攝系統，綜合性能優於iPhone 17標準版，性價比凸顯。

六、生態與體驗：封閉性弊端

1. eSIM適配難題

Air版全球僅支援eSIM，中國三大運營商尚未全面開放。

2. iOS 18體驗倒退

新系統相冊應用被用戶吐槽「反人類設計」，分類混亂、操作繁瑣，且遊戲模式觸發不穩定，而且國行AI功能相較國產不完善。

3. 本地化服務缺失

在中國，蘋果支付、公交卡支持城市有限，而華為、小米已覆蓋全國300+城市，並支持門禁卡模擬、車鑰匙等功能，實用性更強。

4. 信號短板未解決

自研C1基帶雖支援5G，但毫米波頻段被砍，複雜環境下信號穩定性仍遜於高通基帶。

5. 影音娛樂短板

Air版單揚聲器音質單薄，Pro系列立體聲場寬度僅為小米16 Pro的70%。且iOS對高碼率視頻解碼支援有限，需額外安裝第三方播放器。

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七、長期使用成本：隱性支出

1. 維修費用高昂

標準版屏幕，後蓋維修費用遠超Android旗艦，且電池健康度下降至80%後，官方更換費用在549元至779元之間，第三方維修風險高。

配件依賴度高，MagSafe充電器價格299元，快充頭149元，而Android陣營支援65WPD協議的充電器普遍在100元以內，且兼容多設備。

2. 存儲擴容陷阱

標準版256GB起售，512GB版本加價1700元，而小米16 Pro 1TB版本僅加價800元。

八、理性選擇的核心邏輯

對於普通用戶，現有iPhone 15/16仍能流暢使用2-3年；對於追求性價比的消費者，Android旗艦或許是更實惠的選擇。省下的數千元，既能投入到更實用的設備升級，也能用於提升生活品質。當然了，iPhone 17系列也有不少亮點，只考慮蘋果的朋友可以期待我們下期盤點。

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