雷軍親測小米YU7超快充黑科技　買杯咖啡時間　電量從10%飆到80%

撰文：快科技
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8月5日晚，雷軍更新了短視頻，他親自出鏡，以一鏡到底的方式實測小米 YU7 的充電速度。

視頻中，雷軍將小米YU7電量耗至10%後開始充電，隨後前往咖啡店。僅僅13分鐘後，當雷軍買好咖啡回到車旁時，小米YU7的電量已經充至80%。

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在充電過程中，車機顯示充電電壓穩定在786V左右，最大充電功率更是高達446KW。

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這一數據充分展示了小米YU7所搭載的800V高壓SiC平台與HyperCharge超充系統的強大實力。正是憑藉着這樣的硬核技術，小米YU7才能實現如此高效的充電速度。

小米YU7全系搭載 800V 碳化硅高壓平台（小米汽車）

而在等待充電的間隙，雷軍也沒閒着。他坐在咖啡廳，饒有興致地回覆起抖音網友的評論。

仔細看，雷軍使用的是九宮格輸入法，還不時發送狗頭表情，十分接地氣。

延伸閲讀：小米YU7寵物模式詳解　防誤觸+空調恆開保障安全　簡易3步驟啟用（點擊連結看全文）

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