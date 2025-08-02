小米YU7寵物模式詳解 防誤觸+空調恆開保障安全 簡易3步驟啟用
撰文：快科技
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在新一期網友問答中，有網友問道：我想把寵物留在車裏，萬一牠誤觸了門/窗鎖，門會被打開麼？
小米汽車官微表示，車主無需擔心，小米YU7支援「寵物模式」，當車主啟動該模式後，車內空調將持續工作，同時加速/制動踏板、車窗、喇叭都將暫時禁用，既舒適又安全。
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如果車主擔心寵物在車內玩鬧，誤觸車門按鈕，可以進一步啟用「車內開門防誤觸」功能以防止車主的愛寵誤觸打開車門。
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具體的操作方式如下：
在中控屏上邊緣向下滑動拉出控制中心，進入駐車空間>寵物模式，點擊開啟寵物模式，本次離車閉鎖車輛後寵物模式將會生效。
打開「車內開門防誤觸」功能，當車主離車鎖閉車輛後，車輛將自動禁用車內解鎖按鈕，防止寵物誤觸。
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