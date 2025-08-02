小米YU7寵物模式詳解　防誤觸+空調恆開保障安全　簡易3步驟啟用

在新一期網友問答中，有網友問道：我想把寵物留在車裏，萬一牠誤觸了門/窗鎖，門會被打開麼？



小米汽車官微表示，車主無需擔心，小米YU7支援「寵物模式」，當車主啟動該模式後，車內空調將持續工作，同時加速/制動踏板、車窗、喇叭都將暫時禁用，既舒適又安全。

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如果車主擔心寵物在車內玩鬧，誤觸車門按鈕，可以進一步啟用「車內開門防誤觸」功能以防止車主的愛寵誤觸打開車門。

具體的操作方式如下：

在中控屏上邊緣向下滑動拉出控制中心，進入駐車空間>寵物模式，點擊開啟寵物模式，本次離車閉鎖車輛後寵物模式將會生效。

打開「車內開門防誤觸」功能，當車主離車鎖閉車輛後，車輛將自動禁用車內解鎖按鈕，防止寵物誤觸。

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