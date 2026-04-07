XPENG小鵬X9旗艦MPV智駕進化登場｜XP5晶片配800V快充＋後輪轉向

XPENG 小鵬 X9旗艦MPV升級登場智駕進化｜想在香港擁有一部兼具科技感與空間感的純電七座 MPV，XPENG 全新星艦 X9 或是目前的焦點。這款旗艦級 X9 不僅主打大型舒適空間，更導入了 XP5 圖靈晶片、800V 快充及後輪轉向等核心技術，將 AI 智能駕駛提升至新高度，為追求極致駕乘體驗的家庭用家與商務客群帶來全新選擇。



XP5圖靈晶片驅動算力飛躍

全新XPENG小鵬星艦 X9 核心升級在於換裝自研的 XP5 圖靈晶片，其算力高達 750 TOPS。這項提升主要支援更複雜的智能駕駛邏輯，令 XPILOT ASSIST Driving 系統在處理切線、跟車及動態預測時表現更自然，顯著減少生硬感。此外，晶片優化了智慧泊車系統，針對香港狹窄環境，提升識別速度與路徑規劃準確度。作為全港首個配備遙控泊車功能的品牌，算力飛躍讓駕駛長達五米多的車身變得更輕鬆，有效減輕駕駛者的心理壓力。

全新 X9 採用全域 800V 高壓平台與先進 5C 超充技術。指定的充電設備下只需約 12 分鐘即可將電量由 10%提升至 80%，讓純電 MPV 的補能效率接近燃油車。800V 平台同時帶來更高的能源利用率，延長實際續航。底盤方面則搭載 AI 調節系統，聯動空氣懸架與智慧 CDC 電控減震器，能即時監測路面數據調整阻尼，確保車輛在不同時速下都能維持極佳穩定性。

主動式後輪轉向優化操控感

針對大型車款難以操控的痛點，全新 X9 配備主動式後輪轉向系統，讓長軸距車身展現出與小型車相近的靈活性。系統能根據車速自動調整偏轉角度，低速時縮小轉彎半徑，高速時則提升循跡性。這種設計讓駕駛者處理香港多層停車場或窄路掉頭時更從容。配合液壓襯套技術，底盤能細膩過濾路面震動，在提升操控樂趣的同時，確保乘客能享受到優質的乘坐舒適感。

座艙靈活性是 X9 的另一賣點，採用業界少見的三排電動三折疊座椅，支援 4 至 7 座靈活切換。第三排座椅能一鍵電動收納至地板下方，騰出全平載物空間。第二排則配置雲感零重力座椅，具備多向調節與按摩功能。車內更設有冷熱一體式電動冰箱，滿足不同出行需求。此外，前排雙側靜音電索門的設計，避免了趟門關閉時的碰撞聲，提升了商務與家庭用車的尊貴感與便利性。

RNC主動降噪技術提升靜謐

為打造寧靜座艙，全新 X9 引入 RNC 主動降噪技術。系統透過感測器監測路噪與胎噪，並由 27 個揚聲器發放反向聲波抵銷噪音，特別在高速行駛時效果顯著。配合環繞靜感柔風空調，提供安靜且舒適的環境。娛樂方面，升級後的 21.4 英寸超大屏幕提升了亮度與色域，配合劇院級音響系統，讓後座乘客能享受高質素的流動影音娛樂空間。

安全防護方面，全新 X9 新增爆胎穩行系統，若高速行駛時發生爆胎，AI 系統能即時穩定車身防失控。被動安全則由全車 9 個安全氣袋提供全面保障。外觀設計亦融入 20 項風阻優化，如星艦舷樑 A 柱與黑鏡純平側窗，不僅提升美感，更有效降低風噪並優化續航表現。