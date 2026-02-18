Benz純電CLA 250+實測｜長續航近800km、新一代AI系統表現出眾？

Benz純電CLA 250+試駕｜Mercedes-Benz早前推出的全新純電動 CLA 250+，相信是近年入門豪華房車的代表作，基於全新 MMA（Mercedes-Benz Modular Architecture）平台打造的車型，承襲了概念車 Vision EQXX 尖端科技，以超低風阻設計、高達 792km的續航力等賣點，令新車的注目度大為提升。早前記者親身試駕新車，從科技、設計、駕駛感及實用性多方面進行詳細剖析。



Benz純電CLA 250+實測

全新CLA外觀設計如何擁有極致的空氣動力學效能？

全新 CLA 在外觀上保留了車系一貫的流線型轎跑基因，但在細節處理上明顯更趨向未來感。車頭採用了獨特的「鯊魚鼻」造型，搭配標誌性的星芒狀發光鬼面罩，提升了辨識度。然而，設計團隊的考量不單於美學，而且因為了提升續航表現，新車的風阻係數（Cd）被壓低至驚人的 0.21。這一數據在同級車型中堪稱頂尖，對於電動車而言，低風阻就可以更低的能耗與更長的行駛里程。

CLA 在外觀上保留了車系一貫的流線型轎跑基因

車身線條流暢地向後延伸，配合無邊框車門與平整化隱藏式門把，進一步減少了亂流產生。車尾部分則採用了 GT 風格的快背設計，結合貫穿式星形尾燈。雖然是一部電動房車，但 CLA 250+ 在 AMG Line 版本中配備了運動化空力套件及 19 吋輪圈，在保持高效能的同時，仍成功保留了不少車迷所追求的運動氣息。

自家研發MB.OS與AI語音助理能突破性的使用體驗

車廂內部的科技升級是此次改款的核心亮點，全新 CLA 是首款完全運行於平治自家開發作業系統 MB.OS 的車型。這套系統採用了「Chip-to-Cloud」架構，將車輛的資訊娛樂、自動駕駛及車身舒適功能深度整合。駕駛者面對的是由 10.25 吋數碼儀錶與 14 吋中央觸控屏幕組成的 MBUX 超級屏幕。

CLA內的10.25 吋數碼儀錶與 14 吋中央觸控屏幕組成的 MBUX 超級屏幕

實際試駕中，最令人印象深刻的是第四代 MBUX 系統的 AI 語音助理功能。系統支援廣東話自然語音對話，反應速度靈敏，便能與車輛進行互動。例如直接說出「我想去最近的充電站」或詢問周邊餐廳資訊，系統均能準確理解並提供導航建議。雖然觸控屏幕取代了大部分實體按鍵，但透過流暢的 UI 設計與強大的語音輔助，整體操作邏輯依然清晰易上手。

車廂空間與實用性滿足日常需求

相較於上一代車型，全新 CLA 的車身尺寸有所增長，車長增加了 35mm 至 4723mm，軸距則加長了 61mm 達到 2790mm 。數據上的增長直接反映在車廂空間的改善上，尤其是前座乘客的腿部與頭部空間更為充裕。加上標配的全景式玻璃天窗，車廂內的開揚感良好，沒有傳統轎跑車常見的壓迫感 。

然而，受限於為了追求低風阻與流線造型的車頂線條，後座頭部空間對於身高超過 175cm 的乘客來說，可能會略顯侷促。不過在置物空間方面，CLA 250+ 帶來了驚喜。除了擁有 405 公升的後行李箱外，得益於純電平台的佈局優勢，車頭還額外提供了一個 101 公升的前行李箱。這個空間足以容納充電線纜或一個登機行李箱。

兩速波箱對性能有何影響？

動力系統方面，CLA 250+ 搭載了後軸單馬達，可輸出 272 匹馬力及 335 牛頓米扭力，0 至 100 公里/小時加速僅需 6.7s 。這款新車採用了源自概念車 Vision EQXX 的 800V 高壓電驅動系統，並配備了獨特的兩速波箱。其原理是利用一檔的大齒比（11:1）提供起步時的強勁爆發力，而二檔（5:1）則專為高速巡航設計，以降低馬達轉速並提升能源效率 。

在實際試駕過程中，這套兩速波箱的換檔動作極為平順，駕駛者幾乎察覺不到檔位的切換，但能感受到車輛在高速公路上行駛時依然保持著極佳的再加速能力與低能耗表現。配合 85kWh 的高容量電池，CLA 250+ 的 WLTP 續航里程高達 792km。香港的用車環境下，即使來回將軍澳至赤鱲角機場八次也無需充電。而在充電效能上，支援最高 320kW 的直流快充，僅需 10 分鐘即可補充約 325km 的續航里程 ，充電速度媲美加油體驗。

駕駛質感方面CLA 250+ 採用後輪驅動設定，電池組位於底盤中央帶來了低重心優勢。懸掛系統採用前三連桿、後多連桿設計，在應對路面起伏時展現出韌性十足的支撐力。過彎時，車頭指向性精準，車身側傾控制得宜，沒有前驅車常見的推頭現象。同時，車輛配備了 Level 2 駕駛輔助系統，包括主動車距控制、車道維持輔助等，且透過 LiDAR 與多個鏡頭的協作，系統運作細膩自然，不會有突兀的加減速動作。隔音表現方面，受惠於優異的風阻設計與多層隔音材料，高速行駛時的風切聲與路噪被有效抑制，營造出符合豪華品牌水準的靜謐車廂環境。

總結

Mercedes-Benz CLA 250+ 並非單純的電動版 CLA，而是一款集結了平治最新電氣化科技的戰略車型。它在續航力、充電速度及智能化體驗上均交出了亮眼的成績單。雖然受限於轎跑造型，後座頭部空間對高個子乘客稍有妥協，但其前衛的設計、實用的前後置物空間以及接近 800km 的超長續航，非常實用。對於追求新科技、重視設計感且主要用於城市通勤或週末出遊的香港用家來說，這是一款值得考慮的豪華電動房車。

CLA 250+ (Progressive Line)：$439,000 起

CLA 250+ AMG Line： $499,000 起

