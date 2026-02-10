Benz純電GLB即將登港｜800V快充配631km續航七座空間滿足家庭需求

Benz純電GLB即將登港｜Mercedes-Benz今年2026年受矚目的全新純電GLB預計即將今年第二季於香港推出，包括 GLB 250+ 以及 GLB 350 4MATIC 兩個型號，不僅延續了 GLB 系列靈活的空間佈置，更在電動車與智能座艙方面實現了技術突破。



Benz純電GLB即將登港

全新純電 GLB 的香港版本配置

全新 Benz 純電 GLB 預計將於第二季度正式登港，將分為注重續航效率的 GLB 250+ 以及強調動力表現與全時四輪驅動系統的 GLB 350 4MATIC。這兩款車型均擢有高達 85kWh 的電池組。外觀設計上，新車特徵在於其發光鬼面罩，提升了車頭的視覺辨識度，更展現了純電系列獨有的未來感。此外，大型玻璃天幕進一步增強了車廂內的採光與空間通透感。

Benz純電GLB的發光鬼面罩，提升了車頭的視覺辨識度

技術層面上，它採用了先進的 800V 電動驅動平台，相較於傳統的 400V 系統，新技術能有效提升充電效率並減少系統發熱。配合創新的兩速波箱設計，車輛在起步時能提供更強勁的扭力，高速巡航時則能維持較佳的能源效率。而 GLB 250+ 型號的續航表現最為突出，根據官方數據指它最高續航距離可達 631km，能有效緩解用家的里程焦慮，滿足往返港深兩地或長時間市區行駛的需求。

Benz純電GLB內飾相當豪華

對於重視實用性的香港用家而言，全新純電 GLB 的空間佈置極具吸引力。與同級五座純電 SUV 不同，這車七座位配置列為標準配備，採用「2+3+2」的佈局，對於一般家庭而言提供了極大的靈活性。而且車內配置了全新的 MBUX 虛擬助理，透過更自然的人機交互介面，駕駛者可以輕鬆控制各項車載功能。結合Benz一貫的豪華內飾工藝與全方位的安全防護系統，於純電 GLB 在科技與實用性之間取得了平衡。