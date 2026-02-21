電動車開24萬公里電池會壞？新款更換率僅0.3% 研究：至少開15年
不少新能源車主們很擔心開久了，自己車的電池會衰竭的很嚴重（畢竟不少車型換電池都是10幾萬起步），事實會是怎樣？
機構Recurrent給出的調研數據顯示，其分析了約1000輛行駛里程超過24萬公里的電動汽車，將這些車輛的實際續航能力與新車狀態下的表現進行對比，而非參考官方EPA標稱續航。
研究結果表明，過去十年間電池技術取得了長足進步：一輛2023年款電動汽車的電池衰減程度，比同等里程的2012年款車型低10%。
在Recurrent的分析樣本中，車齡最長達14年的2012款電動汽車，平均續航保持率為81%。但新車型的續航保持能力逐年提升，2023年款車型的電池容量仍能維持出廠時的91%。
也就是說，2022年以後生產的最新一代電動汽車，電池更換率極低。據該遠程訊息處理公司統計，第三代電動汽車中僅有0.3%需要更換電池。
這與2017至2021年間生產的上一代車型形成鮮明對比，該批次車輛的電池更換率為2%（不含召回車輛）。
而相較於首批量產電動汽車（如第一代日產聆風和大眾E-Golf），進步更為顯著，這些早期車型的電池更換率高達8.5%。
預計新款電動汽車在至少15年內不會出現電池問題。
上述機構給出的說法。
