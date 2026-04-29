小米有品易來智能雷達感應燈　人體靜動態識別、全光譜護眼售¥269

Yeelight易來智能雷達人在護眼吸頂燈RadarSense，在小米有品開啟眾籌。眾籌價269元（人民幣，下同）起，建議零售價699元起。



毫米波雷達技術

這款吸頂燈最大的亮點是自帶毫米微波雷達，支持人體存在感應，可識別直徑10米內人體靜動態，人來即亮、人走緩滅，支持靈敏度調節，減少風扇、綠植誤觸，實現無感智能照明。

Yeelight易來智能雷達人在護眼吸頂燈RadarSense在小米有品開啟眾籌，眾籌價269元（人民幣，下同）起，建議零售價699元起。（小米）

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Ra99全光譜LED光源

採用全光譜LED光源，Ra99高顯指還原真實色彩；達到RG0豁免級藍光，無頻閃、防眩光UGR≤19，符合國標教室照明與歐洲工作場所雙標準，適合居家、學習、兒童房使用。

三種規格覆蓋不同空間

產品提供客廳C950、主卧C500、次卧C400三種規格，覆蓋8–35㎡空間，功率48W–160W，光通量最高10000lm。支持IP40防塵防蚊蟲，採用纖薄一體化設計，適配多種家裝風格。

智能方面，已接入米家APP+小米澎湃智聯，支持超級小愛語音、遙控、牆壁開關控制；支持凌動技術，關燈不離線；可自定義亮度、色溫、感應時段與場景聯動。

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