iPhone 18 Pro七大亮點曝光：售價不變配2nm晶片　動態島縮小35%

隨著蘋果秋季發表會逐漸逼近，關於iPhone 18 Pro的爆料開始密集湧現。從全新設計語言、2nm晶片，到首度導入可變光圈相機與可能「凍漲」的定價策略，多項升級被外界形容為近年改動幅度最大的一代Pro系列。



究竟今年的iPhone是否值得等待？COOL整理目前最受關注的7大升級亮點，一次看懂。

1. iPhone 18 Pro新色曝光！

Dark Cherry深櫻桃紅主打潮流識別，外觀一直是iPhone Pro系列相對較為保守的一環，但自從上一代推出話題十足的「宇宙橙」大賣後，今年傳出蘋果將主打更具個性識別的深櫻桃紅Dark Cherry新配色。

今年傳出蘋果將主打更具個性識別的深櫻桃紅Dark Cherry新配色。（X@frontpagetech）

另有爆料指稱，蘋果或將重新調整玻璃與鋁金屬背板的色差問題，改為更一致的一體化視覺語言，讓整體質感更俐落，更符合果粉偏好的極簡高級感。

2. 動態島面積縮小35%？

沉浸式螢幕再進化，iPhone 18 Pro正面螢幕最大變化來自動態島Dynamic Island。最新消息指出，新一代動態島面積可能較上一代縮小約35%，部分Face ID元件將移至螢幕下方。雖然還不到全面消失，但螢幕佔比空間明顯提升，沉浸感相信會比前一代更強。

iPhone 18 Pro正面螢幕最大變化來自動態島Dynamic Island。（X@frontpagetech）

3. 首發2納米A20晶片

效能與續航跨世代提升，硬體核心一直是每代iPhone升級的最大重點。iPhone 18 Pro預料將首發搭載台積電2納米製程A20晶片，相較目前主流3納米架構，效能與能耗比都可望出現明顯跨世代提升。

iPhone 18 Pro將用上A20晶片。（X@frontpagetech）

此外，蘋果自研連網晶片也傳出或將升級為C2版，以進一步降低網路耗電並改善Wi-Fi與AirDrop穩定度。

4. iPhone 18 Pro可變光圈相機？

手機攝影正式邁向專業級，影像系統亦可能迎來近年最大突破。根據Bloomberg報導，蘋果計畫在iPhone 18 Pro首度導入「可變光圈」主鏡頭。

這項技術過去多見於專業相機，可依拍攝環境調整光圈大小，白天拍攝能保持銳利細節，夜拍則能提升進光量，同時強化背景虛化效果。

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5. 相機控制2.0改版！

操作邏輯更直覺，自iPhone 16系列加入的「相機控制」，雖可透過輕按、重壓、滑動等不同的手勢做操作，但實在過於繁瑣而飽受果粉批評，現傳出蘋果將推出「相機控制 2.0」，改以更直覺的操作方式來改善體驗。

現傳出蘋果將推出「相機控制 2.0」，改以更直覺的操作方式來改善體驗。（X@frontpagetech）

6. iPhone 18 Pro Max續航升級

電池容量加大，爆料指出iPhone 18 Pro Max機身可能較前一代略微加厚，推測蘋果將放入更大容量電池，再搭配新晶片節能優勢，續航表現有望刷新Pro系列紀錄。

7. iPhone 18 Pro傳凍漲！

售價維持9399元起，近年受到記憶體與零組件供應吃緊影響，智慧型手機與筆電市場普遍出現漲價趨勢，然而分析師最新預測指出，蘋果可能針對iPhone 18 Pro採取與前一代相同的定價策略，iPhone 18 Pro起售價仍維持9399元，iPhone 18 Pro Max 則為10199元。

iPhone 18 Pro值得等待嗎？

如果以上爆料消息屬實，iPhone 18 Pro應該是一款性能更強、影像更專業、設計更年輕，但價格可能沒有變貴的全新旗艦機型。即便距離秋季發表會仍有數月時間，但作為蘋果新任執行長特納斯John Ternus在9月1日走馬上任後的第一仗，iPhone 18 Pro絕對值得關注。

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