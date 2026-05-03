未來 iPhone 或與 MagSafe 講拜拜？雖然現在大家手上的 iPhone 17 磁吸充電依然好用，但科技界最近卻傳出一個讓人跌眼鏡的消息：Apple 內部正認真考慮在未來的機型中徹底放棄 MagSafe。明明這項技術已經深入民心，甚至連副廠配件市場都已經被Qi2 這個由 MagSafe 演變出來的公用制式統治，為什麼 Apple 竟然想「揮刀自宮」？



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上Fortress 豐澤購買 Magsafe / Qi2 磁吸充電器

傳聞1｜為摺機與超薄設計讓路？線圈厚度成致命傷

傳聞中最核心的原因，是為了極致的「薄」。隨著 iPhone 17 系列後的下一個大招——iPhone Fold（摺機）或超薄款 iPhone 18 的研發進入最後階段，每一毫米的機身空間都變得極其珍貴。MagSafe 內藏的磁鐵和感應線圈，在原本就空間不足的摺疊屏結構中顯得非常佔位。為了做到極限輕薄，設計團隊似乎覺得磁吸功能是可以被犧牲的代價。

MagSafe 內藏的磁鐵和感應線圈，在原本就空間不足的摺疊屏結構中顯得非常佔位。

傳聞2｜全金屬機背回歸？磁吸技術的天然物理限制

大家有沒有發現，自從 MagSafe 出現後，iPhone 就一直跟玻璃機背「鎖死」了？因為磁吸充電無法穿透金屬。傳聞 Apple 其實很想讓全金屬機背回歸；證據是 iPhone 17 Pro 都已經忍不住使用鋁金屬機框，再在機背下半截加一片超瓷晶玻璃背板去支援MagSafe。如果 Apple 想在外觀設計上有真正的突破，MagSafe 可能就是最大的絆腳石。

事實上玻璃機背的確比金屬機背更易損壞，難度Apple想重新用全金屬機背？

傳聞3｜磁吸配件市場大．完全放棄影響甚具

事實上，Apple 這套機背磁吸系統，不單利用磁力對位大大減少無線充電時因錯位而引置的充電速度慢、機背發熱問題。更帶動了大量第三方配件，比如磁吸手柄、磁吸錢包、內置金屬圈的 MagSafe 保護殼、磁吸支架等。一旦 Apple 帶頭放棄，將影響整個市場。

MagSafe帶動了大量第三方配件，一旦 Apple 帶頭放棄，將影響整個市場。

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傳聞4｜歐盟壓力與 Qi2 的普及，自家制式已失去獨特性

另一個現實考量是法規。歐盟近年一直盯着 Apple 的封閉生態，迫使他們改用通用制式，無線充電通用標準法制化或許是他們下一步工作。既然 Apple 已經把磁吸技術貢獻給 WPC 變成了業界通用的 Qi2，那麼「MagSafe」這個自家名號的品牌價值就變得可有可無。與其花錢維持一套自家封閉認證系統，倒不如直接轉向全面的 Qi2 支援，買配件不僅選擇更多，價格也肯定更親民。

換言之，Apple 也許只是想放棄「MagSafe」這個名字；暫時用家是不必搶心iPhone未來沒法再磁吸充電，又或是家中一大埋磁吸配件日後無法再用。

歐洲議會目前尚未有強制性法規指定 Qi2 為唯一合法標準，但下一步則未知。

消息來源：9to5mac