濾水器怎麼選？5大營銷陷阱拆解　換濾芯周期應選這種

「你家的自來水能直接喝嗎？」、「長期喝硬水會得結石！」、「不裝濾水器，重金屬全進肚子裏了！」打開購物軟件或走進家電賣場，濾水器的營銷話術總能精準戳中人們的健康焦慮。面對五花八門的宣傳，很多人陷入不裝怕不健康，裝了怕交智商稅的糾結。



今天，我們就來拆解濾水器選購的核心問題：到底要不要裝濾水器？又該如何避開商家的PUA套路，買到真正適合自己的產品？

購買濾水器前，首先考慮它是否是必需品（中關村在線提供）

先搞懂：濾水器到底是不是「必需品」？

判斷濾水器是否需要裝，首先要拋開營銷焦慮，回歸水質本身。香港水務署供應的食水，均嚴格符合香港《食水標準》及相關國際標準，其推行的食水檢測計劃亦按嚴格規範執行，確保出廠水質達標。但食水從水廠到用戶家中，需經過漫長的輸水管網、小區二次供水水箱等環節，可能存在以下問題：

管道老化污染

小屋苑的鑄鐵水管容易生鏽、結垢，可能導致自來水出現鐵鏽味、渾濁；部分屋苑二次供水水箱清潔不及時，還可能滋生細菌。

水質硬度差異

部分地區水質普遍偏硬，水中鈣鎂離子含量高，燒開後會產生水垢，長期使用可能影響熱水器、洗衣機等家電壽命，也會讓皮膚、頭髮顯得乾燥。

餘氯殘留問題

水廠會添加氯進行消毒，雖符合安全標準，但部分人對餘氯味敏感，燒開後仍能聞到異味。

但食水從水廠到用戶家中，需經過漫長的輸水管網、小區二次供水水箱等環節，可能存在管道老化污染、水質硬度差異、餘氯殘留的問題（中關村在線提供）

因此，濾水器並非全民必需，但以下場景建議安裝：老小區或水質偏硬地區的家庭、對飲用水口感要求高的人群、有嬰幼兒沖泡奶粉需求的家庭。如果家中自來水清澈無異味，燒開後水垢少，且沒有特殊飲水需求，直接燒開飲用完全沒問題，不必被不裝濾水器就不健康的話術綁架。

警惕！濾水器選購的5大「PUA套路」

套路1：過濾精度越高越好，能濾除所有雜質

商家常以「0.0001微米過濾精度」、「過濾掉99.99%的污染物」為賣點，暗示過濾精度越高越健康。但實際上，過高的過濾精度會導致濾水器「一刀切」，不僅濾除有害物質，還會截留水中的礦物質，長期飲用這種純淨水，反而可能造成部分營養素攝入不足。而且，過濾精度越高，濾芯壽命越短，更換成本也越高。

家用濾水器最適合的過濾精度是0.01微米或0.0001微米。超濾機能濾除細菌、鐵鏽、膠體等雜質，保留礦物質，適合水質較好的地區；RO反滲透機過濾更徹底，適合水質較差或有直飲需求的地區。無需盲目追求超高精度，根據自家水質選擇即可。

過高的過濾精度會導致濾水器「一刀切」，不僅濾除有害物質，還會截留水中的礦物質，長期飲用這種純淨水，反而可能造成部分營養素攝入不足。（中關村在線提供）

套路2：終身不換濾芯，一次投入終身省心

終身不換濾芯是濾水器營銷中最離譜的噱頭之一，濾芯是濾水器的核心部件，其過濾能力會隨着使用時間推移而下降，若長期不更換，不僅過濾效果失效，還可能滋生細菌，造成二次污染。目前市面上沒有任何一款濾水器能做到終身不換濾芯，超濾機濾芯壽命通常為6-12個月，RO反滲透機濾芯壽命為12-24個月，具體需根據用水量和水質調整。

選購時一定要問清濾芯更換周期和單支價格，避免被終身不換的話術迷惑。部分品牌會推出濾芯套餐或以舊換新服務，能降低長期使用成本，這類產品反而更值得關注。

套路3：沒RO反滲透技術就是劣質產品

RO反滲透技術因過濾精度高，被部分商家吹捧為唯一靠譜的過濾技術，貶低超濾機、前置過濾器等產品。但不同過濾技術各有優勢，並非只有RO反滲透機才優質。前置過濾器能過濾大顆粒雜質，保護下游家電，適合作為全屋淨水的第一道防線；超濾機無需插電、無廢水，適合水質較好的地區；RO反滲透機雖過濾徹底，但會產生廢水，且需要插電。

盲目追求RO反滲透機，可能造成資源浪費。例如，水質較好的地區，超濾機完全能滿足需求，沒必要花更高的價格買RO反滲透機。選購時應根據當地水質、使用需求、預算綜合判斷，而非被單一技術概念綁架。

選購時應根據當地水質、使用需求、預算綜合判斷，而非被單一技術概念綁架。（中關村在線提供）

套路4：一機搞定全屋淨水，不用額外搭配

全屋淨水一體機的宣傳聽起來很便捷，但實際上，家庭用水場景分為飲用水和生活用水，兩者對水質的要求不同。飲用水需要高精度過濾，而生活用水只需過濾大顆粒雜質和軟化水質即可。若用一台高精度濾水器處理全屋用水，不僅會大幅增加濾芯更換成本，還會浪費過濾能力。

科學的全屋淨水方案是分級過濾：前置過濾器+中央濾水器+末端直飲機。前置過濾器過濾大顆粒雜質，中央濾水器軟化水質、去除餘氯，末端直飲機負責飲用水的高精度過濾。預算有限的家庭，可先裝前置過濾器+末端直飲機，滿足核心需求。千萬別被一機搞定全屋的噱頭忽悠，造成功能浪費。

套路5：進口品牌就是比國產好，貴有貴的道理

部分商家利用消費者崇洋媚外的心理，宣稱進口濾水器技術更先進、質量更可靠，價格比國產品牌高出數千元。但實際上，中國濾水器行業經過多年發展，國產一線品牌的技術已非常成熟，部分產品的過濾效果、濾芯壽命甚至優於進口品牌。而且國產品牌更了解中國水質特點，產品適配性更強，售後網點也更密集，維修保養更方便。

選購時不必迷信進口標籤，重點關注濾芯技術、廢水比、售後服務等核心指標。同等配置下，國產品牌的性價比通常更高，完全能滿足家庭需求。

實用指南：3步買到適合自己的濾水器

第一步：檢測自家水質

水務署官網實時更新全港水質統計數據，包括各區水龍頭樣本的檢測結果。TDS值低於500mg/L、硬度低於450mg/L的地區，可選擇超濾機；TDS值高於500mg/L或水質硬度高的地區，建議選擇RO反滲透機。

TDS值低於500mg/L、硬度低於450mg/L的地區，可選擇超濾機；TDS值高於500mg/L或水質硬度高的地區，建議選擇RO反滲透機。（中關村在線提供）

第二步：明確使用需求

若只是想改善飲用水口感，選末端直飲機即可；若想保護家電、改善生活用水，需搭配前置過濾器和中央濾水器；有嬰幼兒的家庭，優先選擇帶「母嬰認證」的RO反滲透機，確保水質安全。

第三步：算好長期賬

濾水器的成本不僅包括購機價，還包括濾芯更換費用。選購時要問清濾芯更換周期和單支價格，計算年均使用成本。例如，一台售價2000元的濾水器，若每年濾芯更換費用為500元，比售價3000元但年均濾芯費200元的產品更不划算。

寫在最後：

濾水器本質是改善水質的工具，而非「健康神器」。選購時要拋開商家制造的焦慮，從自家水質、實際需求出發，避開「過濾精度越高越好」「終身不換濾芯」等套路。記住，適合自己的才是最好的，與其為營銷噱頭付款，不如把預算花在核心的濾芯技術和售後服務上，這樣才能真正享受到濾水器帶來的便捷與健康。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】