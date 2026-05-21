搶你飯碗從來不是AI！黃仁勳一語道破真相：鄰座懂AI同事才是對手
撰文：快科技
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據媒體報道，近日，英偉達（Nvdia）創始人黃仁勳出席卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）2026年畢業典禮演講，強調AI將為人類整體帶來積極影響，即將走出校園、踏入職場的應屆生們也將受惠於AI。
黃仁勳在演講中表示：「現在是你們實現夢想、開啟職業生涯的時候，而這個時代再合適不過了」。
他告訴應屆生，AI正在縮小技術鴻溝，讓任何人都能打造有價值的產品。意味着未來幾年，社會上的年輕人將迎來大量新機會。
值得注意的是，黃仁勳的樂觀態度與公眾對AI的焦慮、不滿情緒形成鮮明對比。據皮尤研究中心（Pew Research Center） 數據顯示，大約50%美國民眾認為，AI普及對他們來說「負面影響大於正面」。
而黃仁勳則在最近幾周頻繁露面，試圖反駁這些悲觀預測。他在本月早些時候表示，AI領袖們應該慎言慎行、以實為據，並警示道：
「很多人一旦成為CEO，就會產生上帝情結，然後覺得自己比誰都懂」。
對於卡內基梅隆大學的畢業生們，黃仁勳說道：
AI不太可能取代你們。但比你更會用AI的人，更可能取代你。
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