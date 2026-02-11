遺失iPhone 17 Pro Max卻獲賠2TB版！AppleCare+神奇升級內幕曝光

近日一位果粉在社交平台分享了自己的經歷。他發帖稱，自己不慎丟失了一部256GB容量的iPhone 17 Pro Max，但在向蘋果公司提出索賠申請後，對方竟然送來了一台2TB存儲容量的頂配版本。這一意外升級意味着他直接賺了800美元，約為港幣6253元。



據業內人士分析，蘋果當時可能是因為庫存中沒有該顧客丟失的那款iPhone 17 Pro Max所對應的特定配色，為了履行保障承諾並確保用戶體驗，公司最終決定免費提供一個更高規格的存儲版本作為補償。

AppleCare+盜竊和丟失補償計劃每年可為用戶的iPhone提供多達兩次的丟失或盜竊保障。（Apple）

更多AppleCare+介紹：

值得注意的是，這名顧客之所以能夠獲得賠付，是因為他預先購買了蘋果的AppleCare+盜竊和丟失補償計劃。

網民在Reddit上分享丟失了一部256GB容量的iPhone 17 Pro Max，卻獲賠2TB版本，瞬間狂賺六千元。（reddit）

具體來看，AppleCare+盜竊和丟失補償計劃每年可為用戶的iPhone提供多達兩次的丟失或盜竊保障。而針對更高端需求的AppleCare One，則能為用戶的iPhone、iPad或Apple Watch提供每年多達三次的丟失或盜竊保障，進一步拓寬了安全邊際。

事實上，這並非蘋果第一次在不向客戶額外收取費用的情況下提供大幅度的設備升級。此前，一位使用2018款Intel處理器版本MacBook Pro的用戶也曾遇到過類似的驚喜。由於原有機型維修零件短缺，蘋果為其直接更換了一台配置價值超過4000美元的M4 Max MacBook Pro。

這種超越預期的官方補償案例，雖然具有一定的偶然性，但也在社交媒體上引發了網友們對AppleCare+服務價值的熱烈討論。對於購買了高階保障計劃的用戶來說，在設備面臨意外且官方庫存不足時，這種這種以新代舊、以高代低的補償機制，無疑成為了品牌忠誠度的一種另類加持。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】