25歲男靠AI問診網購中藥自煎　用錯藥致氣血紊亂　中醫揭AI盲點

據媒體報道，近日，武漢一25歲男子因長期熬夜加班倍感疲憊，圖方便藉助AI搭配中藥方劑，網購藥材自行服用，結果越來越嚴重。他的身體不僅疲憊沒改善，還接連出現失眠、心慌，最終引發氣血紊亂。



據介紹，這名男子是一名後期剪輯從業者，因工作需要長期久坐伏案、作息不規律、頻繁熬夜，身體長期處於過度勞累狀態。

藉助AI搭配中藥方劑，網購藥材自行服用，隨時令健康問題越來越嚴重。（AI生成圖片）

AI問診拿藥吃 小心越吃問題越大：

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平日裏，他常常感到周身乏力、精神萎靡、身心疲憊，屬於典型的氣虛陰虛、心神失養的體虛證。但他並未前往醫院面診，僅憑自身感知的不適症狀，藉助AI生成中藥方劑，網購藥材自行熬製服用，為身體健康埋下了隱患。

接診醫師檢查後表示，他的體質核心為體虛，調理核心本該是滋陰益氣、養心安神，選用溫和溫補的方劑養護身體。

而AI智能配藥僅機械匹配表面不適症狀，忽略了患者體虛的根本病機，為其開具了清熱、祛濕、理氣的偏燥、偏泄藥方，出現了虛證誤用泄藥的嚴重診療失誤。

經過兩個月規範治療，小夥氣血運行恢復平穩，失眠、心慌、焦慮等症狀完全消失，氣血與臟腑功能恢復正常。

醫師提醒，中醫強調辨證施治，虛實寒熱一字之差，用藥截然相反。AI無法完成面診、脈診，只能匹配表面症狀，極易出現錯配、誤治。亞健康人群切勿自行用AI配藥、盲目進補，應到正規醫療機構由專業醫師辨證後調理。

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