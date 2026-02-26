Google推Gemini新功能 AI能直接Call車叫外賣 兩系列手機先享用
撰文：快科技
出版：更新：
去年12月，豆包手機橫空出世，將全行業對下一代超級入口的爭奪推向新的高潮。近日，Google在三星發布會上推出了一批新的Android功能更新。
其中在Gemini應用中，新功能允許用戶將多步驟任務移交給系統，如預訂網約車或添加購物車。該功能將首先以測試版形式推出，用戶執行其他任務時在後台運行。
用戶可通過通知即時監控Gemini的進度，以便隨時了解其正在做什麼並立即介入。
Google表示，該功能最初將僅限於某些食品、雜貨或網約車應用。它將首先在美國和韓國的某些設備上推出，包括Galaxy S26系列和Pixel 10系列。
【延伸閲讀】：AI也開始帶貨了？學者揭人工智能助手的回答如何被企業利用變廣告（點擊連結看全文）
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】