Google推Gemini新功能　AI能直接Call車叫外賣　兩系列手機先享用

撰文：快科技
出版：更新：

去年12月，豆包手機橫空出世，將全行業對下一代超級入口的爭奪推向新的高潮。近日，Google在三星發布會上推出了一批新的Android功能更新。

其中在Gemini應用中，新功能允許用戶將多步驟任務移交給系統，如預訂網約車或添加購物車。該功能將首先以測試版形式推出，用戶執行其他任務時在後台運行。

+2

用戶可通過通知即時監控Gemini的進度，以便隨時了解其正在做什麼並立即介入。

Google表示，該功能最初將僅限於某些食品、雜貨或網約車應用。它將首先在美國和韓國的某些設備上推出，包括Galaxy S26系列和Pixel 10系列。

【延伸閲讀】：AI也開始帶貨了？學者揭人工智能助手的回答如何被企業利用變廣告（點擊連結看全文）

+25
Apple聯手Google！每年10億換Gemini　新Siri到底有幾聰明？三星AI雪櫃首搭Gemini！內置相機可認食物推食譜　更藏這驚人功能豆包AI手機遭微信阿里限制？跨App自動操作引爭議　官方宣布調整AI影片模型Seedance 2.0登陸豆包！物理效果極真　1類人可免費用新年打麻將黑科技！內地博主自研AI眼鏡　即時識別最佳組合狂食胡

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

AI人工智能
Google
Android
智能手機
Android產品
Google Pixel
三星Samsung
網上熱話
快科技