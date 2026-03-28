NVIDIA DLSS 5登場！遊戲畫面竟被AI變臉？網民：濾鏡毀掉美術

隨著AI技術全面滲透遊戲產業，顯示卡龍頭NVIDIA近日正式公開最新一代畫面升頻技術DLSS 5（Deep Learning Super Sampling），卻意外引爆玩家社群反彈，甚至被批評「讓遊戲看起來不像遊戲」。



DLSS自2018年推出以來，一直是NVIDIA RTX顯卡的重要賣點之一。其核心概念是讓遊戲以較低解析度運行再透過AI補幀與升頻，以此達到「更高畫質＋更高幀數」。

隨著技術進化，DLSS已從早期僅支援少數遊戲，發展成如今廣泛應用的性能解決方案，甚至連像《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》這類大型作品移植版本（Switch 2），也仰賴DLSS才能維持畫面表現。

DLSS 5是NVIDIA RTX顯卡的重要賣點之一（nvidia）

DLSS 5最大變革：真正「AI生成畫面」的時代？

這次DLSS 5的最大亮點，是NVIDIA所稱的：「即時神經渲染（Real-time Neural Rendering）」。簡單說就是不只是補幀或升頻，而是「直接讓AI參與畫面生成」。DLSS 5會透過色彩資料、動態向量讓AI模型「重建」畫面細節，包括：光影效果、材質紋理以及頭髮、皮膚、布料。官方甚至形容這是：

圖像技術的GPT時刻。

玩家不買單：變漂亮？還是變假？

在官方展示中，DLSS 5開啟後確實帶來明顯變化，但不少玩家第一時間的反應卻是：「這不像升級，更像套了AI濾鏡」。

最具爭議的案例來自《生化危機：安魂曲（Resident Evil Requiem）》，角色臉部被「美化」、嘴唇變豐滿、出現類似眼影的效果，不少玩家直言：「這已經不是原本的美術風格了」。

在社交網站上，大部分網民對此技術持否定態度（X@NVIDIA GeForce）

DLSS 5預計今年秋季推出

根據官方資訊，DLSS 5預計將於今年秋季正式推出，並已獲得多家大型遊戲發行商與開發商支持，包括Bethesda Softworks、CAPCOM、Ubisoft、Tencent、NetEase、Warner Bros. Games等。

官方也透露，首波支援作品涵蓋《星空（Starfield）》、《刺客教條：暗影者（Assassin's Creed Shadows）》、《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》以及《生化危機：安魂曲》等多款新作與既有IP。多位開發者在聲明中普遍肯定DLSS 5對光影、材質與整體沉浸感的提升潛力，認為其有助於實現更具電影感與真實感的遊戲體驗。

整體來看，儘管玩家社群對其效果仍存在不少質疑，但在主流開發端的積極導入下，DLSS 5未來勢必將快速擴散，實際表現仍有待上市後更多遊戲與玩家驗證。

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