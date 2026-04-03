開放式耳機推薦及選購攻略　4大關鍵準則　首選聲學大廠與舒適度

這兩年開放式耳機熱度飆升，我發現身邊戴的人越來越多。它跟我們熟悉的入耳式、頭戴式，其實完全不是一套思路：舒服、通透、更安全；同時也必然有取捨。



如果你正在糾結怎麼選一副開放式耳機，那這篇筆者就給你講清楚，幫你用更少時間選到更適合自己的那一款。

4項選購開放式耳機守則

1. 不選網紅款，只挑大品牌

耳機這東西很容易被營銷帶節奏，尤其是一些名氣不大、技術也說不清楚的牌子，宣傳做得越猛，踩雷概率往往越高。相對穩妥的思路是：優先選那些長期做聲學、產品迭代紮實的品牌，比如Bose、索尼（Sony）、森海塞爾（Sennheiser）、蘋果（Apple）。它們在音質、連接穩定性、做工耐用度上更成熟，售後也更讓人放心。

2. 佩戴舒適度永遠是第一位

開放式耳機主打「長時間戴着不難受」，所以舒適度你一定要重點看。簡單來說就三件事：重量、材質、結構。

重量：單隻儘量控制在6g以內。戴久了不累。

材質：輕質合金+親膚硅膠更討喜。

結構：貼不貼合、有沒有壓迫感、跑步會不會掉。



3. 音質好不好還是要靠「聽」

音質很重要，你可以關注兩點：單元尺寸和調音技術/聲學方案。常見單元在12mm左右，15mm屬於大尺寸。如果你對聽感挑剔，可以優先看看大尺寸單元的耳機。但真正拉開差距的，往往是品牌的調音能力和整體聲學設計。而那些沒有成熟聲學積累、調音技術的網紅品牌，音質這塊很容易翻車。

如果你對聽感挑剔，可以優先看看大尺寸驅動單元的耳機。（Sony）

4. 注意藍牙版本和晶片方案

開放式耳機很多人是通勤、運動、辦公室用，連接不穩會非常煩：卡頓、延遲、甚至斷連，體驗直接崩。一般來說，藍牙版本越新，延遲、穩定性、抗干擾會更好。

目前較新的版本是藍牙6.0，如果還停留在5.0以下，更可能會遇到連接不穩定的問題（尤其在地鐵、機場等干擾多的地方）。

【延伸閲讀】20歲男長戴骨傳導耳機健身致聾？醫揭音量超安全線可致毛細胞損毀（點擊連結看全文）

+ 11

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】