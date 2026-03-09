記憶體暴漲逼瘋Android陣營？iPhone和華為靠這2條件或成最大贏家

目前智能手機記憶體晶片的採購成本，相比去年同期已飆升超過80%，且漲價勢頭依然沒有放緩的跡象。受此沉重的成本壓力傳導，國內各大頭部手機品牌在2026年3月紛紛迎來了一輪大範圍的價格調整。



據行業消息顯示，多個主流品牌已經明確了漲價方案。艾媒諮詢（iiMedia Research）的分析師指出，2026年3月份將成為手機市場價格走勢的一個重要分水嶺，預計會出現老款機型價格温和上漲、新款機型價格大幅跳升的局面。

記憶體升價或將有利於iPhone和華為銷量提升：

從整體市場來看，手機產品的平均漲幅預計在18%左右。而在備受關注的旗艦機市場，漲價幅度甚至會超過30%。這種劇烈的價格波動，正在重新塑造消費者的購買決策。

在這波洶湧的漲價潮中，華為和蘋果反而展現出了極強的市場韌性。有博主透露，華為內部目前並未下發任何漲價通知，並明確嚴禁各級代理商私自加價，力求維持終端價格的穩定。

與去年下半年國內Android陣營集體漲價的趨勢相反，華為採取了增配減價的策略。Mate 80標準版的起售價定為4699元（人民幣，下同），相比上一代Mate 70標準版5499元的首發起售價，直接下調了800元。

得益於這種加量不加價的市場佈局，華為在今年1月份成功奪得中國手機市場份額第一的寶座。其市場佔有率一路攀升至18.6%，在激烈的存量競爭中實現了逆勢突圍。

與此同時，蘋果的表現也同樣穩健。當Android陣營普遍因成本壓力陷入漲價困局時，一直深耕中高端市場的iPhone反而成為了市場中價格波動最小的存在。

不少網友直言，在競品紛紛漲價的背景下，iPhone竟然展現出了意外的性價比。這種市場情緒直接拉動了銷量，截至2026年第九周，iPhone 17系列的累計銷量已經突破了2300萬台大關。

隨着核心零部件成本的持續走高，手機行業的洗牌正在加劇。華為與蘋果憑藉強大的供應鏈議價能力和靈活的定價策略，在這場成本博弈中佔據了主動權，進一步拉開了與其他品牌之間的差距。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】