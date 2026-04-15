LG 2026 智慧家電AI全系列2026直擊！ThinQ ON零家務生活啟動｜AI 洗衣機、雪櫃、空清機、吸塵機械人｜早前釜山舉行的 LG InnoFest 2026 上，LG 公布家電將會大幅提升「智慧生活解決方案」。不單針對香港居住環境精細、追求極致空間利用的特性，而且更推出了一系列結合 AI 技術與創新設計的產品，全面提升用家未來家居生活水平。



LG ThinQ ON 智慧家居大腦

核心中樞：LG ThinQ ON 智慧家居大腦

作為全屋智慧化的靈魂，ThinQ ON是一款搭載生成式 AI 的智慧家居中樞，它徹底改變了過去單向的指令操作。ThinQ ON 能連接並協調超過 50,000 種 IoT 裝置，包括智慧牆壁開關、插座、溫濕度感應器、空氣品質感應器及運動傳感器等。它與傳統 Hub 不同，ThinQ ON 具備「情感智能」，能自然地與用家對話，理解生活細節與習慣。例如，它能偵測到用家即將回家，提前開啟冷氣與空氣清新機；或在偵測到洗衣機震動異常時，主動建議維護檢查。它是實現「零家務家居（Zero Labor Home）」的關鍵，讓原本繁瑣的家電操作隱於無形。

今次InnoFest中，LG推出一系列將會對應ThinQ On的家電，精選多款將會在香港今年內推出的智慧家電，讓大家先睹為快。

LG Washer Dryer AI 一體化洗衣機

LG Washer Dryer AI：一體化洗衣機

專為簡化洗衣程序而設，採用 Inverter HeatPump 變頻熱泵技術，以低溫乾衣保護衣料並大幅省電。內建 AI DD 2.0 能辨識衣物材質與柔軟度，自動優化洗滌動作。其簡潔平整的外觀設計，一體纖巧的機身能輕易嵌入香港廚房或露台櫥櫃。

LG Wet&Dry 拖吸洗地機

LG Wet&Dry 拖吸洗地機 (Flow W7)

全新拖吸洗地機解決了香港家庭最頭痛的濕漬與頑固污垢問題，它擁有AI 清潔模式能自動偵測地面的髒污程度並調節水量與吸力。清潔結束後，基座會以 100°C 高溫蒸汽 進行滾筒殺菌與烘乾，徹底杜絕異味與細菌滋生。

LG Stick Vacuum 吸塵機

LG Stick Vacuum 吸塵機 (A9X Lite)

機身輕量化設計，卻擁有高達 220W 的極強吸力。配備 Auto Emptying Station（自動集塵基座），每次打掃完畢會自動清空集塵筒，並結合 Kompressor 技術 壓縮灰塵，讓用戶「打掃更多、清空更少」。

LG Robot Vacuum 吸塵機械人

LG首款吸塵機械人的基座打破了過往的工業感，設計成白色簡約的小型邊櫃，能完美隱身於北歐風格的客廳中。它具備蒸汽拖地與殺菌功能，並由 LG Shield 保護系統確保家居資訊安全，是「零家務」目標的重要執行者。

LG AeroMini 空氣清新機

LG AeroMini 空氣清新機 (AS30)

專為香港小睡房或個人書檯設計，體積僅為 250x250x360mm。雖然機身細小，卻擁有 360 度淨化能力，適合放置於書架或床頭。支援 ThinQ 遠端控制，讓用戶在辦公室也能確保家中毛孩享有清新空氣。

LG AeroHit 空氣清新機、

LG AeroHit 空氣清新機 (AS35)

AeroHit 系列在功能上更為進階，覆蓋範圍達 32 平方米。它結合了 Smart Sensor 及空氣品質指示燈，能即時透過顏色變化讓用戶察覺室內 PM2.5 水準。配備 HEPA 濾網，確保過濾空氣中微細的致敏原。

LG 360度 Hit Air Purifier (AS60)

這款空氣清新機主打大空間淨化，推薦使用面積達 60 平方米。其圓柱形機身可實現全方位吸氣與排氣，內建 AI 省電模式，當空氣品質維持優良時會自動切換至節能模式，延長濾網壽命並降低營運成本。

LG WallFit Air Purifier 掛牆式空清機

LG WallFit Air Purifier 掛牆式空清機 (AS60)

考慮到香港家庭牆面空間優於地面空間，LG 推出了 WallFit 掛牆型號。機身極為纖薄平整（厚度僅 180mm），掛在牆上如同藝術品，且同樣具備 AI 自動感測與節能功能，是節省地檯空間的最佳解決方案。

LG HEPA Filter UVnano

LG HEPA Filter UVnano (AF25 - 寵物專屬版)

這是一款專為寵物飼主開發的創新產品。除了強效過濾異味與寵物毛髮，機頂特別加設了帶有加熱功能的圓頂貓窩。內建體重監測系統，讓主子在休息時也能讓飼主掌握其健康數據，結合 UVnano 殺菌確保環境潔淨。

LG Refrigerator AI 雪櫃全新設計的門校，可以用盡空間，令機身與牆壁之間幾乎0距離都可以順利開門及散熱。

LG Refrigerator AI 雪櫃

全新智慧雪櫃配備 AI Inverter 變頻技術，會根據用家的生活節奏（如三餐開門高峰期）提前加強冷卻。內部配備 Precision Chill Plus 恆溫保鮮區，能透過語音助手設定食材提醒，例如提醒用戶在豬肉過期前盡快烹調。