iPhone 18 Pro Max真機首泄露！外觀與上代基本一致　配置大升級

蘋果在印度的核心供應商塔塔電子（Tata Electronics）近日遭遇了一起重大網絡安全事件，勒索軟件組織聲稱已成功竊取超過20萬份、總計容量達630GB的機密數據，並將其公開發布在暗網之上，引發行業震動。



此次泄露的文件極為敏感，不僅直接曝光了尚未發布的iPhone 18 Pro系列數百種零部件的供應商清單，甚至還包含了主板設計圖紙以及跌落測試等相關內容。就在6月30日，社交平台上已經流傳出了iPhone 18 Pro Max的跌落測試視頻，從畫面中可以看到，該機延續了上代的橫向大矩陣鏡組設計，配色為深空灰色。

社交平台上已經流傳出了iPhone 18 Pro Max的跌落測試視頻，從畫面中可以看到，該機延續了上代的橫向大矩陣鏡組設計，配色為深空灰色。（X@TechKard）

iPhone 18 Pro Max的跌落測試視頻截圖：

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作為對比，iPhone 17 Pro Max僅提供了銀色、宇宙橙和深墨藍色三種配色，新配色在觀感上更顯沉穩內斂。此外，其金屬中框上依然保留了相機按鍵，顯示出蘋果在設計語言上的延續性。

對於iPhone而言，連續兩年進行跨代式的外觀大改在歷史上尚無先例，因此iPhone 18 Pro Max在整體工業設計上與上代保持了一致，更多升級集中在內在配置和性能層面。

規格方面，iPhone 18 Pro Max將首發搭載A20 Pro晶片，配備12GB內存，主攝加入可變光圈設計，並搭載蘋果自研的C2基帶晶片，整體性能更強、信號表現也預計將有明顯改善。

值得關注的是，此次泄密事件直接揭示了蘋果此前嚴格保密的供應鏈構成訊息，可能會對蘋果與塔塔電子之間的合作關係產生實質性影響。目前蘋果已對此事件展開全面調查，塔塔電子也限制了內部系統訪問權限，並聘請全球顧問進行取證審計，以進一步查明數據泄露的具體原因和影響範圍。

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