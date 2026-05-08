短片刷不停傷大腦？實測記憶率大跌至40%　碎片化資訊損記憶力

短視頻正在改變人們的生活方式，也在悄然影響大腦的運作方式。日前，在央視「全釋硬科技」節目中，記者帥俊指出，一個短視頻剛播幾秒，就被划走了，畫面在變，聲音在變，情緒在變，唯一不變的，是上劃的動作。



看似沉浸在訊息洪流中，實際上卻很難留下清晰記憶，就像「竹籃打水」，轉瞬即空。近幾年的科學研究表明，碎片化刷短視頻，其實很傷大腦，會慢慢損害我們的閲讀和學習能力。

常看短視頻刷並且幾秒便滑走的行為原來會傷大腦，實測記憶力跌20%。（AI生成圖片）

碎片化刷短視頻很傷大腦 原理解釋來了：

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一個短視頻刷幾秒就划走，畫面不停變換，大腦跟着瘋狂切換，看似在放鬆，實則一直在 「加班」。大腦一旦習慣了這種快速、無規律的切換節奏，再去看聽課、看書這種連貫的內容，就會變得特別難集中注意力。

華中師範大學科研團隊曾進行過相關實驗：他們準備了兩段總時長均為10分鐘的視頻內容，一組為完整紀錄片，另一組則將同一內容拆分成7段短視頻，供受試者逐條觀看。

科學家發現，前者訊息記憶正確率達到大約60%；而後者只有大約40%。大腦需要連貫完整的邏輯才能形成記憶，而短視頻是一堆零散的、沒有時間順序、沒有因果邏輯的碎片。你以為學了很多知識，其實大腦一直是空的。

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