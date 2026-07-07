識揀充電池以保安全隱患 識揀大廠安全快充｜網店優惠

撰文：林勇
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早前香港有檢測報告指不少充電有安全隱患，識揀大廠安全快充。而且更提醒大眾提防電池膨脹或異常高溫等危險，喚醒許多用家對充電設備安全性的關注。與其購買來歷不明的劣質配件，選擇具備國際認證的大廠安全充電器與火牛才是明智之舉。早前Anker開設香港官方網店，帶來多款強調安全與高效的快充移動電源，並同步推出網店開幕迎新優惠。這次還涵蓋具備頂級運算能力的降噪藍牙耳機，全面滿足用家對於安全與品質的實際需求。

Anker Liberty 5 Pro Max耳機實測｜AI升級通話降噪 觸控新體驗
Anker更換了香港代理後，負責人指今年會更著重香港市場推出更多新產品。

網店開幕買滿200元減50元

Anker 為了慶祝網店正式開張，特別準備了迎新折扣。由即日至7月31日這一個月期間，只要完成新客戶注冊手續，便會自動派發一張港幣50元優惠券。單一消費達到港幣200元或以上即可馬上扣減，如果剛好需要添置一條耐用的快充充電線，或是買個輕巧的磁吸充電寶傍身，隨便湊單也能輕鬆達標。不妨檢視一下背包裡那些老化破損的舊線材，用更平易近人的價錢為自己的隨身裝備進行一次大換血。

旗艦降噪藍牙耳機主打極致通話

平日走在冷氣機滴水又刮大風的街頭講電話，對方經常只聽到呼呼風聲，非常尷尬。Anker最新登陸香港的旗艦作 Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max 消噪藍牙耳機，以$1799元的售價。其最大賣點是內建了一枚 Anker Thus 神經網絡存算一體 AI 晶片，廠方強調算力一口氣飆升了150倍。即使身處極度嘈雜的馬路旁進行重要視像會議，也能確保語音猶如在安靜房間內一樣清晰。預算有限的用家亦可留意同系列賣$1299元的 Liberty 5 Pro，或者$799元的標準版 Liberty 5。至於偏好無感佩戴的朋友，定價$949的 AeroClip 開放式藍牙耳夾與$1399元的 Sleep A30 智能睡眠耳機也是相當吸引的替代方案。

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高功率快充移動電源解決低電量

帶著筆記本電腦四處見客，最怕碰上咖啡店插座爆滿的窘境，加上消委會報告提醒劣質電池容易過熱膨脹，大容量且具備安全認證的快充設備絕對是救星。Anker Prime 移動電源 26K 300W 正是為此而生，定價為 $1499。能夠同時為多部極度耗電的設備進行火力全開的快速補給，一舉解決多機黨出差時的電力危機。若嫌體積太大，自帶伸縮充電線的 25K 165W 移動電源售價為 $599，省去了每次出門都要翻找線材的麻煩。

針對那些桌面總是佈滿變壓器與雜亂電線的用家，售價 $1299 Anker Prime 250W 桌面充電器能夠以單一機身搞定多個設備的插口需求，瞬間還原整潔乾淨的辦公環境。

職場必備AI錄音豆與立體列印

除了聽歌與充電，數碼配件也能成為提升生產力的神隊友。對於經常需要進行冗長會議或外出採訪的職場人士，傳統錄音筆整理起來費時失事。以 $1259 發售的 Anker soundcore Work 錄音豆，直接與飛書軟件深度融合，實現了一鍵錄音、自動轉寫文字、甚至智能提取摘要與梳理待辦事項等一系列實用功能。這種即時整理會議紀錄的效率工具，絕對能省下大量無謂的打字時間。另一方面，Anker 推出 eufyMake 消費級立體紋理印表機。這台機器打破了過往需要工業級設備才能實現的門檻，支援在平板或卷材上列印，相容超過300種材質，並能輸出高達30微米級別精度的可觸摸立體紋理。對於經營獨立工作室或希望提供門市客製化服務的設計師而言，亦都是一件能夠快速變現的強大生財工具。

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資料來源：消委會

Anker香港網店開幕優惠何時完結？

Anker網店迎新折扣活動將於2026年7月31日正式結束。新客戶只要完成注冊，便能領取一張港幣50元優惠券，並在單次結帳滿港幣200元時直接使用。

Anker最新Soundcore Liberty 5 Pro 旗艦降噪耳機香港售價多少？

主打極致通話降噪能力的 Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max 消噪藍牙耳機，售價定為 $1799元。

Anker soundcore Work 智能AI錄音豆具備哪些實用功能？

Anker soundcore Work 錄音豆與辦公軟件飛書深度結合，除了基本錄音外，還支援自動語音轉寫、內容摘要提取以及待辦事項梳理，大幅減輕會後整理紀錄的負擔。

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