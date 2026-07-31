中科院專家用蘑菇菌絲「織」環保裙子？無需染料、破損可自動重生

據媒體報道，中國科學院深圳先進技術研究院鍾超團隊，近日在國際權威期刊《科學進展》（Science Advances）上發表了一項頗具前瞻性的研究成果——他們利用蛹蟲草的菌絲，成功「織」出了一條具備生命活性的連衣裙，為活體材料的設計與應用打開了新的想象空間。



傳統紡織品的來源無非兩類：一類是棉、麻、絲、毛等天然纖維，其生產高度依賴土地和水資源；另一類是滌綸、尼龍等合成纖維，原料來自石油，且在自然環境中極難降解。兩者在資源消耗和環境負擔上都存在明顯短板。

中國科學院利用蛹蟲草的菌絲，成功「織」出了一條具備生命活性的連衣裙，為活體材料的設計與應用打開了新的想象空間。（science.org）

全球首條自癒連衣裙製作原理：

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此前，已有研究者嘗試用蘑菇菌絲製作皮革或織物，但為使材料定型，往往需要高温乾燥或化學交聯處理，菌絲體在此過程中失去活性。所得材料不僅質地偏脆、手感乾硬，還殘留明顯的「蘑菇味」，更無法延續菌絲天然的生長屬性。

為突破這一瓶頸，鍾超團隊將目光投向了蛹蟲草。他們發現，該菌種在液態培養條件下可形成大量大小均勻的「菌絲球」，經濾取、乾燥後，這些小球能自然融合成片狀材料。

再輔以特殊的柔軟化工藝，最終得到的菌絲片材手感，接近無紡布或輕薄皮革，具備良好的柔韌性，可自如摺疊、裁剪和縫製。令人意外的是，這種材料強度可觀，將其擰成細繩後，足以吊起1千克的重物。

在獲得可加工的菌絲布料後，團隊進一步賦予其多種實用「超能力」：

天然着色：通過在菌絲中引入特定酵母，布料可自發呈現淺藍、紅、橙、深紫等多種顏色，全程無需化學染料。

自癒合能力：由於材料保持活性，若布料出現破損，只需在破損處滴加營養液，菌絲即可自行再生，填補缺口。

自清潔表面：布料表面的微觀結構使其具備類似荷葉的疏水效應，水滴可攜塵滾落，實現自清潔效果。

完全可降解：廢棄後的布料埋入土壤，約40天即可徹底降解，回歸自然循環。



研究團隊明確表示，製作這條連衣裙並非為了即時商業化，而是意在驗證「活體材料」設計範式的可行性。當前，這類「活體服飾」仍面臨耐水洗性、耐磨性及人體接觸安全性等實際挑戰，距離日常穿着尚有距離。

但從長遠來看，該技術在環保包裝、藝術紡織品及臨時性展示材料等領域，具備廣闊的應用前景。

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