內地網購120W快充頭實測僅22W　客服辯稱：是商標型號而非功率

據媒體報道，近日有網友反映自己購買的「120W」充電器充電速度緩慢，引發了對充電器功率虛標問題的廣泛關注。



調查發現，多家電商平台銷售的「120W」、「100W」快充頭，實際輸出功率大多僅為22W至22.5W。部分商家甚至坦言，「120W」只是產品型號或商標，並非真實功率。

多家電商平台銷售的「120W」、「100W」快充頭，實際輸出功率大多僅為22W至22.5W。（微博＠新知實驗室lab）

120W不一定是指充電的速度，也可能只是商標？

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業內人士指出，這類虛標充電器普遍缺乏過載保護，紋波高，不僅嚴重損耗手機電池健康度，外殼也多采用非防火材質，短路後容易起火，存在較大安全隱患。

類似現象並非個例。此前，「千禾0醬油」中的「千禾0」被註冊為商標，「壹號土豬肉」實為「壹號土」豬肉。照此邏輯，「120W充電器」也很可能只是「120W」牌充電器，數字與真實性能無關。

《關於加強商標使用管理的通知》（國家知識產權局）

針對這類「心機商標」，中國國家知識產權局於2026年3月發布《關於加強商標使用管理的通知》，明確將重點治理註冊商標與商品名稱、宣傳語搭配使用、導致公眾誤認的行為。

正在修訂中的《商標法》也將從審查源頭、使用監管和處罰力度三方面收緊，明確將「易使公眾對商品質量、產地等產生誤認」列為不予註冊的情形，並將處罰環節從註冊後無效前移至申請階段。

四川省消委會法律顧問謝文強認為，商家以「120W是產品型號而非功率」為由辯解，在法律上難以獲得支持。

他援引《消費者權益保護法》第二十條指出：「經營者向消費者提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期限等訊息，應當真實、全面，不得作虛假或者引人誤解的宣傳。」商家在商品主圖、標題和產品外殼上突出標註「120W」、「120W超級閃充」、「30分鐘充滿95%」等字樣，足以誤導消費者，使其誤以為充電器具備120W的充電功率。

即便詳情頁中在不起眼處，標註了實際功率為22W，或事後聲稱「120W只是型號」，謝文強認為，這種「以顯著方式誤導、以隱蔽方式披露真相」的做法，依然構成虛假宣傳和消費欺詐。

他建議，遭遇此類虛標產品的消費者，可依據《消費者權益保護法》第五十五條，主張「退一賠三」；賠償金額不足五百元人民幣的，可按五百元主張。

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