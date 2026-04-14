手機遭騙徒遠程控制！20萬存款險清袋　安徽民警靠萬字夾拔卡止蝕

中國安徽省合肥市一位女士遭遇電信詐騙，手機被遠程控制，眼看20萬元（人民幣，下同）就要被轉走，民警趕到後用一根萬字夾（內地稱回形針）緊急止損，保住了全部錢款。



合肥警方公布了事件經過：王女士接到自稱短視頻平台客服的電話，對方說她開通了直播會員，每個月會自動扣費800元，可以幫忙取消。王女士一聽要扣錢，立刻慌了神，完全跟着對方的指引操作。

遇上手機被遠程控制，把Sim卡拔下來是其中一種自保方法。（AI生成圖片）

一根萬字夾驚險保住20萬元：

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她下載了對方指定的應用，填寫了銀行卡號和密碼，還完成了人臉驗證，輸入了驗證碼。做完這些，手機直接黑屏失控，屏幕上只顯示系統對接中，不要觸碰屏幕的提示，手機徹底被騙子遠程控制。

更危險的是，王女士已經在誘導下把20萬元定期存款轉為活期，這筆錢隨時會被轉走。合肥警方接到反詐預警，立刻趕往王女士家中，途中多次撥打電話都無法接通。

民警趕到時，手機已經完全不能操作。民警立刻用萬字夾取出SIM卡，緊接着斷網關機，直接切斷了騙子遠程控制的通道，20萬元最終沒有被轉走。

事後王女士十分後怕，直說這根萬字夾價值20萬。警方也提醒大家，手機出現自動亂跳、黑屏閃屏、按鍵失靈，或者通知欄顯示屏幕共享、投屏、錄製等狀態，很可能已經被遠程控制。

遇到這種情況不要慌，第一時間拔掉SIM卡，關掉路由器，然後凍結銀行卡，查殺木馬病毒，儘快修改密碼，避免財產損失。

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