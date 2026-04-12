手機現兩大異樣恐已中詐騙：即時斷網關機　三步急救保金錢安全

近期，針對手機遠端控制螢幕的詐騙案頻發，受害者往往在不知不覺間，眼睜睜看著銀行賬戶內的資金被轉走而無力阻止。根據內地公安部新聞傳媒及相關執法部門發布的最新提醒，手機若出現特定徵兆，極大機會已被詐騙分子潛入並取得控制權。



識別被控徵兆：失控操作與異常標識

要防範遠程控屏詐騙，首要任務是學會觀察手機的異常行為。警方指出，當手機出現以下兩類情況時，用戶必須進入高度戒備狀態。第一類是直觀的失控操作：如果手機螢幕在沒有觸碰的情況下自動亂跳、無故黑屏、閃屏，或者返回鍵突然失靈，導致用戶無法自主操作，這往往不是單純的硬件故障，而是黑客正在遠端模擬觸控動作，接管了系統的最高限權。

第二類是系統層面的異常通知。用戶應時刻預防手機上方的通知欄，若發現顯示正在屏幕共享、投屏中或正在錄製等特殊標識，甚至在通話過程中出現共享圖標，這代表手機的影像訊號正被實時傳送到另一部裝置。在這種狀態下，手機形同透明，用戶的一舉一動，包括輸入密碼的動作及接收到的驗證碼短訊，都會被對方一覽無遺，而詐騙分子甚至可以跨越地理限制，直接遙距操作用戶的手機進行轉賬。

如何應對手機被操控？詳細方法：

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緊急應對措施：物理斷網與資金鎖定

一旦發現手機疑似被遠程控制，第一時間的反應至關重要。警方強調，此時不應在手機上與對方糾纏，應立即採取物理隔離措施。首先應立即強制重啟手機，嘗試中斷遠程連接。緊接著，最關鍵的動作是拔掉電話卡（SIM 卡）並關閉 Wi-Fi。拔除 SIM 卡可以阻止騙子透過短訊驗證碼獲取更多修改密碼的權限；關閉 Wi-Fi 甚至直接關閉屋內的路由器電源，則能從物理層面徹底切斷網絡，阻止騙子繼續操控。

在切斷網絡後，應立即借用身邊安全的手機撥打銀行客服電話，要求掛失並凍結名下所有銀行卡，直接封鎖詐騙分子的轉賬路徑。隨後，在無網絡狀態下清理手機，全面卸載來歷不明的軟件。若擔心清理不徹底，建議在備份重要數據後，將手機恢復至出廠設置。最後，務必向警方報助，提供不法分子的聯繫方式、涉詐軟件圖標及轉賬紀錄，以便執法部門協助追蹤資金流向，爭取挽回損失。