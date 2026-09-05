新手機買不起二手怕中伏！帶旺維修店生意爆升　換電池即可撐2年

2026年的手機市場，正在經歷一場「消費大遷徙」。新機貴到離譜，二手不再真香，唯一可能在狂歡的，是街角那些不起眼的手機維修店。手機漲價潮，已經不是「某品牌單獨調價」的級別了，而是全行業、全品類、無差的集體上調。



OPPO、vivo、小米、榮耀，有一個算一個，全部前後發了調價公告。以前良心價「交個朋友」，現在變成不講價「愛買不買」了。咱們都知道，罪魁禍首是存儲晶片（RAM）。手機廠商也不是做慈善的，成本漲多少，終端就敢加多少。

新機貴到離譜，二手不再真香，唯一可能在狂歡的，是街角那些不起眼的手機維修店。（科技狐提供）

Counterpoint報告指出，2026年全球智能手機均價按年上漲6.9%。這還沒完，業內普遍預計內存價格高位運行至少到2027年底，甚至2028年。也就是說，現在看到的漲價，可能只是開胃菜。

Counterpoint報告指出，2026年全球智能手機均價按年上漲6.9%。（Counterpoint）

以前我們調侃手機廠商「擠牙膏」，現在好了，牙膏不擠了，直接擠消費者的錢包。按常理，新機漲價，二手市場應該承接溢出需求，迎來一波繁榮才對。但現實比劇本魔幻得多。Counterpoint的分析表示，2026年二手手機市場會增長約13%。

Counterpoint的分析表示，2026年二手手機市場會增長約13%。（Counterpoint）

看起來二手在漲，但問題在於，這個「漲」，跟消費者期待的「極致性價比」，根本不是一回事。因為純原二手，不用翻新的機子幾乎也是稀缺貨。過去二手市場的邏輯是什麼？新機五千，用一年賣三千，再打打折兩千五拿下，性能還夠用三年，這叫「真香」。

現在呢？新機漲到七千，用一年賣四千五，翻新一下再賣四千。花四千買台二手旗艦，發現電池健康度 85%，屏幕有老化，還得自己再掏幾百換塊電池。算下來錢也不少花，體驗還打折扣。

去二手平台逛一圈會發現：標着「95新」的機器，價格跟新機只差一千五；標着「性價比」的，點進去一看電池鼓包、屏幕換過、驗機不合格。二手市場正在經歷一場「去性價比化」的蜕變。

它不再是一般打工仔撿漏的天堂，而變成了一個需要極高鑑別能力、極高風險承受力的修羅場。普通人進去，不是被商家割，就是被個人賣家騙，最後算下來，省的那點錢還不夠買降壓藥。新機買不起，二手不敢買，那怎麼辦？只能拿去修理。

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Omdia的數據顯示，2026年第一季度，維修和翻新智能手機市場的顯示面板出貨量達到2.98億片，按年增長20%，首次超過了同期面向手機制造商的出貨量。這意味着什麼？說明二手手機產業鏈的上游，正在瘋狂向維修翻新市場傾斜。

也就是說，全世界每生產一塊給新手機用的屏幕，就會有一塊多的屏幕流向了維修和翻新市場。 這不是某個小眾趨勢，這是整個產業鏈在用腳投票。對絕大多數人來說，手機性能早就過剩了。

手裏那台三年前的驍龍8Gen2，或者A16，放到現在跑微信、刷抖音、打王者，有任何問題嗎？沒有。真正讓手機「變卡」的，從來不是處理器，而是電池衰減和存儲碎片化。換塊電池，一百到三百；換個外屏，兩百到五百；清個灰、換個散熱膏，五十到一百。

全世界每生產一塊給新手機用的屏幕，就會有一塊多的屏幕流向了維修和翻新市場。（科技狐提供）

全套下來不到一千塊，手機原地復活，再戰兩年。如果選擇換新機，同配置因為存儲漲價可能要多花兩千。這筆賬，小學生都會算。所以很多消費者直接進入「能修就不換」模式。電池健康度掉了？官方渠道能免費換或低價換就用官方，官方貴就找個靠譜第三方，花幾百能解決的事絕不花上千。

這就是 2026 年最魔幻的現實：手機廠商拼命堆料、漲價、推 AI 功能，試圖讓你覺得「舊手機該扔了」，而消費者卻用實際行動證明，只要還能開機，就沒有換新的必要。有人會把這種現象歸結為「消費降級」，我不認同。

消費降級是「沒錢了所以買差的」，而現在的邏輯是「沒必要所以不買」，這是兩碼事。過去十年，手機行業培養了一種極其成功的消費慣性，每年出新機，每年有新功能，每年都要換。

從指紋識別到全面屏，從雙攝到潛望長焦，從5G到AI。每一次技術迭代，都在暗示消費者：舊手機過時了，該換了。但 2026 年，這個敘事鏈條斷了。2nm晶片很強，但你真的需要那10%的性能提升嗎？衛星通信很酷，但你一年能去幾次沒信號的地方？AI修圖很炫，但修圖APP不能P嗎？

當技術創新的邊際效用遞減到幾乎為零，而價格漲幅卻突破歷史紀錄時，消費者的理性就會瞬間回歸。不是不想換，是換不起；不是換不起，是不值得。這種覺醒對手機廠商來說，是個危險的信號。

根據Counterpoint的市場監測初步估計，2026年第二季度全球智能手機出貨量按年下滑11%。漲價導致銷量下滑，為了保利潤繼續漲價，銷量進一步下滑，這是個死亡螺旋。而對維修行業來說，這是難得的黃金窗口。

根據Counterpoint的市場監測初步估計，2026年第二季度全球智能手機出貨量按年下滑11%。（Counterpoint）

供應鏈廠商在往維修市場倒產能，消費者在往維修店送手機，第三方配件商在瘋狂出貨。一個屬於「修手機」的時代，也許在悄然到來。去換塊電池，換個屏幕，清個緩存，把手機殼和膜都安排上。不難發現，這台陪咱走過三年的老傢伙，其實還能再扛一年。畢竟，手機皆漲的當下，省到，就是賺到。

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