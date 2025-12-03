小米POCO F8 Ultra實測｜頂級性能＋Bose低音炮加持更勝藍牙喇叭

小米POCO於印尼峇里島的發布會之前，記者率先取得 POCO F8 Ultra 進行了為期一星期的深度實測。作為 POCO 品牌衝擊高階市場的年度力作，F8 Ultra 在發布會上公布的規格無疑是震撼的：Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、6500mAh 大電池、以及與 Bose 合作的音響系統。然而，規格表上的數字再漂亮，終究不如實際上手體驗來得真實。經過七天的高強度使用，從峇里的陽光海灘到回港後的日常通勤，這部定價約五千元新旗艦，究竟能否兌現其「Ultra」之名？



小米POCO F8 Ultra 上手實測及直擊峇里發佈會

潛望長焦的旅行利器

過往 POCO 手機常被詬病只是「掃碼級」相機，但今次 F8 Ultra 顯然在影像系統上下了苦功。新機主鏡頭採用 5000 萬像素 Light Fusion 950 感光元件，配合 f/1.6 大光圈。在峇里島的實拍測試中，無論是日間的海灘人像，還是黃昏的逆光風景，F8 Ultra 都能呈現出豐富的細節和討好的色彩，HDR 處理自然，沒有過度銳化的痕跡。

而最令人驚喜的是那顆 5 倍潛望式長焦鏡頭。在旅行途中，長焦鏡頭往往比廣角更實用。嘗試拍攝遠處的表演或不同的風景，5 倍光學變焦下的畫質依然紮實清晰，配合 OIS 光學防震，成片率極高。即使拉近至 10 倍混合變焦，畫質亦保持在可用範圍內。

小米POCO F8 Ultra拍攝實測

峇里的梯田風景盡攝底下

+ 1

性能怪獸：實測跑分 370 萬 《原神》120Hz 如履平地

首先要談的自然是 POCO 的看家本領——性能。POCO F8 Ultra 配置高通最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 流動平台，配合獨家的 VisionBoost D8 顯示晶片。在發布會上官方宣稱跑分可達 394 萬，而記者在室溫環境下進行實測，安兔兔（AnTuTu）跑分輕鬆達到接近 370 萬的成績。雖然與實驗室極限數據略有出入，但這分數已足以傲視目前市面上所有的 Android 旗艦手機。

狂暴模式下可輕鬆120Hz穩定輸出

真正的考驗在於遊戲實戰，選用了對硬件要求極高的《原神》進行測試，將畫質推至最高，並開啟手機的「狂暴模式」。得益於雙晶片架構的協同運算，VisionBoost D8 晶片發揮了作用，將遊戲幀率插幀至 120fps。在長達一小時的戰鬥中，畫面流暢度非常不錯，幾乎感覺不到任何掉幀或卡頓。不過在打機實測時，仍然感受到機身有點燙手，似乎於全新的 3D 雙層 IceLoop 散熱系統加持下，機身溫度仍然未算非常理想。

Bose 調音加持 手機界的「低音炮」

今次 F8 Ultra 在音效上的突破則是用戶意料之外的驚喜，新機採用了 2.1 聲道設計，除了一對對稱式揚聲器外，還在機身背部鏡頭模組旁加入了一顆獨立的 Subwoofer（重低音單元）。配合音響大廠 Bose 的專業調音，其實際聽感可以用「震撼」來形容。

Bose低音單元加持下，令音樂的力量感提升不少。

試用 F8 Ultra 期間，發現其外放效果竟然比不少小型藍牙音箱更為出色。在中高音部分，人聲清脆通透，解析力遠勝同級對手，沒有常見的「數碼味」或拆聲現象。而當播放節奏感強烈的 K-pop 舞曲時，那顆獨立低音單元開始發揮作用，鼓點深沉有力，甚至手持機身時都能感受到隨著節奏傳來的微微震動，那種力量感是過往單靠雙喇叭的手機無法比擬的。對於喜歡在房間直接用手機播歌、睇戲的用家來說，這套音響系統絕對是一大加分項，甚至可以讓你省下購買外置喇叭的預算。

特別實試節奏感強烈的K-pop音樂

POCO F8 Ultra的音響系統明顯比其他手機出色，更比一些藍牙小喇叭出色。

6.9 吋巨屏與大電量 流動影院的完美組合

為了配合強大的影音性能，POCO F8 Ultra 配備 6.9 吋的 POCO HyperRGB AMOLED 螢幕。這塊大屏幕在室外的烈日下表現出色，3500 nits 的峰值亮度保證了戶外取景和閱讀的清晰度。而在室內觀看 Netflix 或 YouTube 時，其色彩還原準確，對比度高，配合上述的 Bose 音效，整機儼然成為了一座微型流動影院。

POCO F8 Ultra續航力不錯，重度使用一天仍有4成電量。

續航方面，6500mAh 的電池容量在旗艦機中屬於「巨無霸」級別。這一週的重度使用下，包括頻繁的拍照、打機和導航，F8 Ultra 依然能輕鬆支撐一整天。即使到了晚上電量告急，100W 的有線快充也能在極短時間內讓手機「回血」。這種無需隨身攜帶「尿袋」的安全感，是日常使用中極為實在的優勢。

五千元以下價位的全能殺手

經過一星期的深入相處，POCO F8 Ultra 給記者的感覺是一部非常有誠意的產品。不單延續了品牌一貫的極致性能與性價比，更在音質、螢幕、影像這三個以往被視為弱項的領域進行了大幅強化。以五千元有找的價位來看，市場上很難找到另一款手機同時具備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 頂級效能、Bose 2.1 聲道音響、6500mAh 大電量以及 5 倍潛望長焦鏡頭。對於預算有限，但又貪心想要「打機爽、睇片正、影相靚」的用家而言，POCO F8 Ultra 毫無疑問是目前市面上性價比最高的旗艦選擇。

POCO F8 Ultra 提供黑色及丹寧藍兩款配色，12GB+256GB 版本售價為港幣 $4,999，而高配版 16GB+512GB 則售港幣 $5,499。