純日系智能手機愈來愈少見，索尼最新中階機 Sony Xperia 10 VII，應成日系風格愛好者新寵。新作「跟大隊」與 Google Pixel 10 、iPhone Air 一樣採橫排藥丸雙鏡模組。簡約單色機身，推出如「初音未來」長髮般的松石綠（Turquoise Green）。6.1 吋 OLED、120Hz 螢幕，續航達 48 小時，$3,299 當 second phone 也不錯。



Sony Xperia 10 VII ｜五路功能全面升級

Sony Xperia 10 VII 在外觀、攝影、娛樂、AI、續航五方面升級。機重僅 168g，6.1 吋螢幕比例改回更習慣的 19.5:9，顯示區域增約 5%，刷新率 120Hz。相機感光元件加大，保留 3.5mm 耳機孔並強化音訊電路，支援 Google 的部分簡易 AI 功能，鎖定輕便、喜歡日系風格的用家。

Sony Xperia 10 VII 在外觀、攝影、娛樂、AI、續航五方面升級（鍾世傑 攝）

日系外觀Sony強項｜特製保護殼放明星小卡

Sony Xperia 10 VII 最煞食都是日系風格的幾何單色機身設計；極簡外觀搭配三色：松石綠、白、黑。當中最吸引的當然是市面少見的松石綠，根本就是日本虛擬歌手初音未來專用色，試玩當日已忍不住換wallpaper，而且買機會加送同色系漸層透明殼，方便放小卡或 Cheki，另送日本設計師小清新香港主題貼紙，正中日系愛好者之好。

松石綠根本就是日本虛擬歌手初音未來專用色（鍾世傑 攝）

買機會加送同色系漸層透明殼，方便放小卡或 Cheki（鍾世傑 攝）

送日本設計師小清新香港主題貼紙（鍾世傑 攝）

雙鏡三焦距實用

相機升級至 1/1.56" 感光元件，24mm／5,000 萬像素主鏡較上代更廣，並可 digital crop 變成 48mm／1,200 萬像素遠攝；更高進光量令夜景與室內人像更明亮純淨。另有 16mm／1,300 萬像素超廣角和 800 萬像素前自拍。機身右側加入實體快門鍵，短按截圖、長按啟動相機。

雙鏡三焦距實用（鍾世傑 攝）

Sony Xperia 10 VII 3組鏡頭試相

6.1 吋螢幕顯示區域增約 5%

6.1 吋螢幕比例改回更習慣的 19.5:9，顯示區域增約 5%，刷新率 120Hz。採用 Snapdragon 6 Gen 2，8GB＋128GB。FHD+ 120Hz OLED 看 YouTube、系統滑動表現順暢。前置喇叭維持 L/R 立體聲，遊戲聲場更寬。

6.1 吋螢幕顯示區域增約 5%（鍾世傑 攝）

3.5mm耳機插強化電路

近年韓團女星帶動有線耳機風潮，3.5mm 耳機孔成為 Sony 堅持賣點。10 VII 強化耳機孔電路，帶來更高清晰度、空間感與增強低頻。藍牙則支援 DSEE Ultimate AI 音質提升與 360 環繞音效，水準不錯。

3.5mm 耳機孔成為 Sony 堅持賣點（鍾世傑 攝）

藍牙則支援 DSEE Ultimate AI 音質提升與 360 環繞音效，水準不錯。（鍾世傑 攝）

AI與其他創作玩法

AI 方面主打 Google 原生 Magic Editor 一鍵修圖；介面內置 Creative Look 濾鏡，支援拍照／錄影；另有可手動控制散景模式。

介面內置 Creative Look 濾鏡，支援拍照／錄影；另有可手動控制散景模式。（鍾世傑 攝）

其他性能一文看清

機面採 Corning Gorilla Glass Victus 2，具 IP65/68 防水防塵。內建 5,000mAh 電池支援 2 日續航，30 分鐘充 40%，官方保證 4 年電池健康。獲 Android Enterprise Recommended 認證，承諾 4 年系統升級與 6 年安全更新；支援 microSD 擴充至 2TB，規格齊全。

Sony Xperia 10 VII SPEC.

售價：$3,299 (9月12日發售)

早鳥優惠：9 月 12–30 日送總值最高 $900 禮品，含 $290 漸層手機殼與 Sony 獨家貼紙組，並二選一：超市券 $200，或加 $399 換購原價 $799 的 Sony WF-C710N 真無線耳機；Xperia-to-Xperia 舊客戶再減 $200。

