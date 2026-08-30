蘋果40W動態電源轉換器登陸歐洲！可便攜收納插腳　定價貴過香港

對很多日常使用iPhone的用戶來說，當下這款產品最被詬病的兩大痛點，一個是內置電池容量常年遠低於同價位內地手機，另外一個就是官方標配的充電速度長期大幅落後於主流內地手機，差距大到幾乎被甩得看不到尾燈。



就在蘋果正式推出新款Mac Studio和Mac mini產品的同期，官方也同步進一步擴大了自研40W動態電源轉換器的銷售覆蓋範圍，這款峰值最高能輸出60W功率的火牛，現在已經正式登陸越南市場，以及採用C型雙圓腳插頭標準的多個歐洲國家和地區。

這款峰值最高能輸出60W功率的動態電源轉換器，現在已經正式登陸越南市場，以及採用C型雙圓腳插頭標準的多個歐洲國家和地區。（Apple）

這次面向歐洲市場推出的專屬版本採用了可伸縮雙插腳設計，金屬插腳可以完全收納進適配器機身內部，不需要額外套收納保護套，用戶可以輕鬆把它塞進口袋或者隨身小包裏攜帶，便攜性提升了不少。

這次面向歐洲市場推出的專屬版本採用了可伸縮雙插腳設計，金屬插腳可以完全收納進適配器機身內部。（Apple）

蘋果此前已經在2025年9月伴隨iPhone 17系列首發了美規版本，同年11月又推出了採用G型插頭的英規版本，逐步鋪開不同地區的適配產品。

英規版本的40W動態電源轉換器，在Apple香港售299元。（Apple）

目前配備C型插頭的這款40W動態電源轉換器，已經在奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其以及越南正式上市，在大多數歐元區國家，這款產品的官方售價為45歐元，折合港幣大約412元。

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40% 還原光學景深（點擊連結看原文）

+ 2

這款適配器的機身體積和蘋果之前標配的20W充電器基本持平，沒有出現功率提升後體積大幅膨脹的問題，卻可以穩定提供最高40W的常規充電功率，還支持最高60W的短時峰值功率輸出，能夠進一步縮短手機和平板的充電等待時間，可以給iPhone 17系列、iPhone Air以及iPad Pro機型提供滿速的快速充電支持。

按照蘋果之前的產品發布節奏推演，基本可以確定，等今年iPhone 18系列正式發布之後，這款大功率小體積的電源適配器，就會正式在中國內地市場上市開賣。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】