OPPO Find X10規格爆料　標準版配2億像素長焦　遠攝畫質大提升

手機影像技術的競爭從未停歇，近期網上流傳關於OPPO下一代旗艦Find X10系列的規格消息，引起了不少攝影愛好者的關注。根據最新的爆料顯示，OPPO正考慮為Find X10的標準版機型進行重大的影像升級，其中最受矚目的莫過於可能搭載2億像素的潛望式長焦鏡頭。



回顧目前的Find X9系列，OPPO在產品定位上保持了明顯的階級劃分，標準版採用5000萬像素長焦，而高階的Pro版本才配備更強大的2億像素感光元件。然而，隨著市場對手機遠攝性能的要求日益提高，OPPO似乎打算調整策略，縮小標準版與Pro版本之間的影像差距。

著名爆料人士「數碼閒聊站」指出，OPPO目前正在標準版Find X10上測試這枚高像素長焦鏡頭，若最終成真，這將是標準版旗艦機型中罕見的高規格配置。

雖然具體的感光元件型號尚未完全確定，但外界推測OPPO很大機會繼續選用SAMSUNG的ISOCELL HP5或其升級版本。這類超高像素鏡頭的優勢在於能提供更細膩的變焦畫質，即使在進行高倍率裁切後，照片依然能保持清晰，同時也有助於提升弱光環境下的長焦拍攝表現。

事實上，這種追求超高像素長焦趨勢並非OPPO獨有。消息指同門品牌OnePlus的新機亦有類似計劃，反映出整個集團正致力提升旗下旗艦手機的遠攝競爭力。儘管Find X10系列預計要到2026年下半年才會正式發表，且在此之前還有Find X9 Ultra準備登場。

Mobile Magazine短評：

但這次關於標準版規格「下放」的消息，無疑為追求高性價比影像體驗的用家帶來了新的期待。

