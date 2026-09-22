支援筷子夾火箭回收！躍遷一號裝上三顆自研大腦　衝刺2027年首飛

大航躍遷（Cosmoleap）宣佈，首飛箭"躍遷一號"順利完成二級儀器艙結構靜力試驗，試驗結果顯示儀器艙結構強度、剛度與穩定性全部滿足設計指標，各項數據與仿真預期高度吻合。



這次靜力試驗全面考核了儀器艙在一二級飛行及地面操作過程中承受的全部設計載荷，覆蓋飛行中的推力過載，以及地面吊裝、翻轉等複雜工況，驗證了儀器艙與堆疊衛星在極端受力下的承載可靠性。

大航躍遷（cosmoleap）宣佈，首飛箭"躍遷一號"順利完成二級儀器艙結構靜力試驗成功。（cosmoleap）

打個比方，儀器艙就是火箭連接頭部與軀幹的那段"脖頸"，上面承載要送入軌道的整組衛星，裏面安裝全箭最精密的儀器，一箭多星時代衛星堆疊佈局讓整組星體更高、質量更大，從地面總裝到入軌飛行，儀器艙都是全箭載荷最重要的承重通道。

儀器艙就是火箭連接頭部與軀幹的那段"脖頸"。（AI生成示意圖）

作為"筷子夾火箭"塔架回收技術路線的重要一環，躍遷一號二級儀器艙採用輕量化結構設計，通過參數優化對桁條截面、數量、排布進行最優選擇，關鍵精密儀器支架大量採用複材結構，在保證結構可靠性的前提下顯著降低結構重量，為運載能力讓出更多餘量。

塔架回收取消著陸腿本身就是為箭體系統性減負，儀器艙的輕量化延續了這一思路，每一克省下來的重量都會轉化為客戶的運力與成本優勢。儀器艙同時也是全箭控制系統的中樞，這裏安放著大航躍遷自研飛控核心——三冗餘箭載智能控制器"火石一號"。

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該控制器採用三冗餘架構，通過多通道並行與表決機制實現故障快速檢測、隔離與重構，相當於給火箭裝了三顆大腦同時工作、互相監督、少數服從多數，一顆出問題另外兩顆立刻頂上，飛行控制一秒不中斷，為地面捕獲加智能控制的塔架回收方案提供核心支撐。

就在這次靜力試驗完成前幾天，躍遷一號剛剛同日拿下二級發動機校準試車、增壓輸送系統甲烷半閉式自生增壓試驗、二級發動機力學環境參數採集試驗三場動力關鍵試驗，動力與結構兩大系統接連交卷。

從6月增壓輸送系統循環預冷試驗收官，到8月二級機架與貯箱後底聯合靜力試驗成功，再到本月動力三關與儀器艙靜力試驗接連告捷，躍遷一號研製已全面提速，正穩步向2027年首飛目標邁進。

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