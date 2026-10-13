美國多州起訴TP-Link！指控假裝搬產至越南　零件竟有99%來自中國

美國多個州政府近日集體向網絡設備製造商TP-Link，發起聯合法律訴訟，指控這家廠商在產品安全相關的宣傳內容上存在誤導消費者的行為。



據公開資訊顯示，本次參與聯合起訴的機構包括佛羅里達州、艾奧瓦州、蒙大拿州和內布拉斯加州的總檢察長辦公室。

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TP-Link長期以來都是美國消費級網絡設備市場的核心品牌，佔據相當可觀的市場份額。市場研究機構Circana發布的統計數據顯示，2024年該公司在美國路由器市場的銷量份額約為36.6%，對應的銷售額份額也達到了31%。

美國多個州政府近日集體向頭部網絡設備製造商TP-Link發起聯合法律訴訟。（YouTube@TP-Link Systems Inc.）

本次公開的訴訟文件中指出，TP-Link此前曾對外公開表態，宣稱自身的業務營運體系已經和中國市場完成切割，還對外稱已經把大部分生產活動轉移到了越南落地。

但提起訴訟的幾州政府援引內部調查資料稱，這家公司的核心研發及製造體系依然高度依賴中國的企業和相關供應鏈。

訴狀裏明確提到，TP-Link越南工廠所使用的零件裏，按價值佔比計算僅有約0.5%來自越南本土，其餘絕大多數生產相關的物料投入，全部都要通過中國供應鏈渠道獲得。

面對多州政府的指控，TP-Link第一時間給出了態度強烈的公開反駁。公司企業事務負責人史蒂夫·科夫斯基（Steve Kovsky，TP-Link Systems企業事務主管）公開發聲表示，這些訴訟完全建立在錯誤的前提之上，不僅對提升所謂的國家安全毫無幫助，反而會不公平地打擊一家已經在美國紮根營運多年的重要科技企業。

TP-Link官方同時強調，所有面向美國市場銷售的網絡設備產品全部都在越南本土完成製造，公司本身是一家完全獨立的美國企業，不會受到任何外國政府的控制。

該公司全盤否認旗下產品會對用戶安全構成威脅的相關說法，也從未出現過向任何外國政府提供普通用戶網絡數據的行為，所有相關指控全部毫無事實依據。

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