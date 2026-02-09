黃仁勳勸普通人勿再學編程　AI完全可取替　懂這技能才是未來贏家

近日，黃仁勳接受採訪時的一番言論引起了爭議，其建議普通人不要在學編程了，因為它非常不堪。



隨着AI的到來，黃仁勳直言，人類社會正從「預錄製」時代，邁入了「生成式」時代。

在舊範式裏，軟件如同刻錄好的光盤，用戶交互本質上是檢索。而未來的軟件將是高度場景化的。「每個場景都不同，每個使用者、每個提示詞、每個背景都不同。每一份軟件實例都是獨特的。」

在這場深刻變革中，行業知識的價值正在飆升。

從顯式編程到隱式編程，你只需要告訴計算機你想要什麼，計算機就會寫代碼。 黃仁勳

黃仁勳指出，這場持續了60年的以編寫精確代碼為核心的計算範式正在終結。「因為事實證明，寫代碼只是打字而已，而打字已變得平庸化。」

這意味着技術能力的門檻將被極大降低。相反，那些深諳業務但不懂技術的領域專家，將站上浪潮之巔。

「剛畢業的計算機高材生代碼很厲害，但他們不知道客戶想要什麼。你們知道。寫代碼的部分很簡單，讓AI去做就行。理解客戶、理解問題的領域專長，這才是你擁有的超級力量。」黃仁勳說道。

之前黃仁勳也聊過類似的話題，比如由於運行和訓練人工智能需要建設數據中心，水管工、電工和建築工人將能拿到「六位數薪資」。

