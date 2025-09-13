NVIDIA 2025技術革新　從DLSS到全AI渲染　RTX顯卡重塑遊戲體驗

在傳統光柵渲染模式下，遊戲畫面的所有像素都是GPU引擎渲染出來的，但這樣的負擔越來越重，功耗也越來越高。



近些年，基於AI能力的發展，超分辨率和幀生成技術越來越普及，越來越多的畫面像素不再是老老實實渲染生成，而是由AI預測生成，從而帶來了幀率的飛躍。

GeForce RTX 5090遊戲卡（nvidia）

Blackwell架構上，NVIDIA又提出了神經網絡渲染（Neural Rendering），雖然還未普及，但是顯然在NVIDIA看來，這才是未來。

Hot Chips 2025大會上，NVIDIA就再次大力宣傳了神經網絡渲染技術，聲稱可以讓遊戲幀率提升多達10倍，而且更加智能，包括遊戲玩法和進程個性化匹配不同玩家，智能體帶來更沉浸體驗。

期間，NVIDIA提出了一個頗為駭人的觀點：在未來，遊戲畫面的像素，可能100％都是AI生成的！要知道，超分＋DLSS 2/3生成了3/4的畫面像素，DLSS 4多幀生成將這一比例提高到了15/16，顯然這還不是終點。

NVIDIA強調，AI生成更多畫面像素的目的，並不是單純為了提升幀率，更是為了節省功耗，因為繼續發展光柵渲染的負擔越來越沉重，提升越來越不顯著。

NVIDIA還說，無論是RTX 5090遊戲卡，還是RTX PRO 6000專業卡，都是在這條路上努力的階段性成果。

你認同這種AI生成比例越來越高的做法嗎？

