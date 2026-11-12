Wi-Fi 7 Router降價仍未普及　上代市佔逼近六成　拆解不換機主因

Wi-Fi 7 Router已經上市一段時間，價格也越來越便宜，但讓人沒想到的是，Wi-Fi 6不但沒有被淘汰，市場份額反而還在增長。



根據洛圖科技（RUNTO）最新數據，2026年第三季度，中國家用Router線上市場中，Wi-Fi 6 Router的銷量份額達到58.1%，按年提升1.6個百分點，依然佔據絕對主流地位。也就是說，現在每賣出10部家用Router，差不多就有6部是Wi-Fi 6。

2026年第三季度，中國家用router線上市場中，Wi-Fi 6 router的銷量份額達到58.1%，按年提升1.6個百分點，依然佔據絕對主流地位。（洛圖科技）

相比之下，Wi-Fi 7 Router的銷量份額達到31.0%，按年提升5.0個百分點，雖然增長速度更快，但距離取代Wi-Fi 6還有一段距離。至於更老的Wi-Fi 5，銷量份額已經降至9.8%，按年減少7.3個百分點，正在逐漸退出主流市場。

為什麼Wi-Fi 7都出來了 大家還是更願意買Wi-Fi 6？

原因其實很簡單，對大多數普通家庭來說，Wi-Fi 6已經足夠用了。目前不少家庭使用的還是千兆及以下寬頻，平時主要就是睇短片、玩遊戲、看直播，再加上手機、平板、電視等設備同時上網，一部性能不錯的Wi-Fi 6 Router基本就能滿足需求。

Wi-Fi 7雖然在速率、延遲和多設備連接方面有所升級，但要真正發揮優勢，還需要手機、電腦等終端支援。（小米）

而Wi-Fi 7雖然在速率、延遲和多設備連接方面有所升級，但要真正發揮優勢，還需要手機、電腦等終端支援。如果家裏的設備大多只支援Wi-Fi 6，單獨升級Router，實際體驗未必會有明顯變化。

更重要的是，現在Wi-Fi 6 Router的價格已經相當便宜，在內地電商平台百多元人民幣（約100至200港元）就能買到不少成熟產品；而在香港市場入門款亦僅需約200多至300港元，普通用戶自然沒有太強的換機動力。從整個市場來看，Router也確實越來越不好賣了。

2026年第三季度，中國家用Router線上主流市場銷量為288.8萬部，按年下降14.7%；銷售額為6.9億元（人民幣，下同），按年下降14.9%。零售均價為239元，按年微降0.3%。今年前三季度，線上累計銷量為840.5萬部，按年下降11.6%，銷售額為20.4億元，按年下降11.2%。

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不過，消費者雖然不急着換Router，但買新產品時，還是越來越看重速度。數據顯示，3001-3600Mbps速率檔位的銷量份額達到21.8%，按年增加7.6個百分點；7000Mbps以上的高端產品份額達到8.2%，按年增加4.8個百分點。

1200Mbps以下的入門產品則降至7.8%，按年減少8.8個百分點。這說明大家並不是不需要更好的Router，而是希望用差不多的錢買到更高的配置。

洛圖科技預計，隨着Wi-Fi 7 Router繼續降價，尤其是逐漸進入100-199元價位段，2027年有望成為主流配置之一。屆時，Wi-Fi 6將退居為大眾平價入門之選，Wi-Fi 5則會進一步被淘汰。

對於普通用戶來說，如果家裏的Wi-Fi 6 Router運行穩定、網速夠用，其實沒必要急着換。但如果準備新裝寬頻、升級全屋網絡，或者家裏已經有不少支持Wi-Fi 7的設備，那麼一步到位選擇Wi-Fi 7，也值得考慮。

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