短劇致使8.5億人淪陷！心理專家揭密4大成癮機制　附防沉迷自救法

近年來微短劇憑藉高密度反轉、快節奏敘事快速滲透大眾生活，截至2026年5月全國微短劇用戶規模已達8.5億人，佔網民總數的66.7%。



用戶日均使用時長超120分鐘，不少人出現「打算看兩集結果刷到深夜」的失控體驗。

心理專家表示，短劇讓人停不下來並非單純意志力薄弱，而是內容設計與產品機制共同作用的結果，通過科學方法即可逐步重建觀看的主動權。

心理專家表示，短劇讓人停不下來並非單純意志力薄弱，而是內容設計與產品機制共同作用的結果。（Unsplash@Solen Feyissa）

短劇的強吸引力有着清晰的心理學底層邏輯，高密度的劇情反轉利用了「間歇性強化」原理，不確定的驚喜會持續產生預測誤差，讓大腦始終處於期待狀態；每集結尾留下的懸念則觸發「未完成效應」，未落地的劇情會讓人產生心理張力，總想着追完結局。

與此同時，自動連播取消了用戶主動決策的停頓空間，個性化算法推薦又消解了選擇負擔，兩者共同讓觀看行為進入「無意識滑動」的狀態，時間感知被大幅削弱。

需要注意的是，長期無節制沉迷短劇不僅僅會浪費時間，還會對認知與情緒產生潛移默化的負面影響。

最直接的改變是注意力耐受度下降，當大腦習慣了十幾秒一次的高頻刺激，再面對閱讀、工作等需要延遲滿足的任務時，就容易感到枯燥、坐不住，專注力持續退化。

情緒層面則容易陷入「刷時爽快、刷完空虛」的循環，甚至出現越熬夜越疲憊、越逃避現實越依賴刷劇的惡性循環。

短劇最直接的改變，就是注意力耐受度下降。（Unsplash@Collabstr）

對青少年而言，大腦尚在發育階段，高頻刺激的影響更為顯著；長期接觸脫離現實的爽文敘事，還可能形成急功近利的認知偏差，削弱對真實生活中平淡情感與複雜問題的接納能力。

對短劇成癮的調整，有專家表示，不必追求徹底戒斷，核心是建立清晰的使用邊界，奪回注意力的掌控權，具體可從四方面入手：

．一是設置明確的物理與時間邊界。關閉自動連播功能，觀看前設定固定時長或集數，用鬧鐘作為終止信號；藉助手機系統的屏幕使用時間功能，限定每日刷劇上限，睡前一小時主動遠離手機，將設備放在卧室之外充電。

．二是給觀看行為增加啟動成本。把短劇應用從手機首頁移到文件夾深處，關閉推送通知；想打開時先延遲五分鐘，做一組拉伸、喝杯水或整理桌面，讓衝動自然降溫，避免無意識點開。

．三是用「慢快樂」替代即時刺激。每天預留30分鐘以上的低刺激活動，比如閱讀、散步、練字、做家務或與人面對面交流，幫助大腦重新適應非高頻刺激的狀態，修復專注力。當感到無聊或壓力大時，不要第一時間掏手機，先判斷自己真實的需求是休息、陪伴還是情緒釋放，再選擇對應的方式。

．四是建立緩衝與復盤習慣。結束刷劇後不要立刻投入高強度工作，起身走動兩分鐘、遠眺片刻，給大腦留出從高刺激切換到常態的過渡期；每兩周自查一次觀看狀態，若出現擠佔睡眠、影響工作學習、想停卻停不下來的情況，及時收緊使用規則。



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