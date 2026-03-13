當ChatGPT為樹洞　調查揭年輕人狂傾心事　小心私隱變訓練數據

根據OpenAI最新發布的一項數據，越來越多用戶將ChatGPT視為情感傾訴對象，而非單純的工作助手。



該研究分析了2024年7月至2025年底的數百萬條用戶消息，發現表達類互動，即用戶分享思想感受、不期待實質性回應的對話，正成為重要使用場景。

研究將用戶互動劃分為三類：詢問（尋求訊息）、執行（要求生成內容）和表達（純情感傾訴）。

數據顯示，18至34歲年輕用戶在個人表達方面參與度最高，更傾向於將ChatGPT視為可以自由思考的空間，而不僅僅是工作工具。

在隱私方面，許多使用者在與ChatGPT的對話中分享了高度個人化的細節，包括悲傷故事和情感經歷。

雖然OpenAI表示不會故意誤導用戶，但這些敏感的私人情感數據，依然可能被保留或用於模型訓練。

【延伸閲讀】OpenClaw成為老少皆宜工具？全民瘋養AI龍蝦 這漏洞恐洩個人私隱（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】