智能門鎖安全？實測相片能破解人臉識別　專家揭逾六成IC卡易複製

智能門鎖憑藉便捷、高效的解鎖體驗，已經成為不少家庭的標配，不過，在「秒開」背後，部分智能門鎖也存在不容忽視的安全隱患。



據央視新聞報道，近日，京津冀三地消協組織共採集20個主流品牌、30款熱銷智能門鎖進行比較試驗。

智能門鎖真的是比較安全？（AI生成圖片）

專家測試30款熱銷智能門鎖，提出了安全警告並給出了建議：

+ 11

結果顯示，部分產品在人臉識別、IC卡加密等方面存在安全風險，甚至有智能門鎖用一張打印照片就能成功解鎖。

在其中一款智能門鎖測試中，工作人員事先錄入了本人臉部訊息，隨後，另一名工作人員使用其打印照片進行嘗試，門鎖竟然順利打開。

人臉識別存在盲點

工程師表示，出現這類問題，主要是部分企業為了追求更順暢、更接近「秒開」的使用體驗，會適當調低人臉識別閾值，優先保障解鎖速度和便捷性。

某智能家居檢測中心副部長魏明然介紹，識別閾值調低後，用戶開門會更快；而閾值調高，安全性會相對更好，但解鎖時間也可能略長。

備用IC卡成安全黑洞

除了人臉識別風險外，IC卡備用鑰匙也存在安全隱患。

檢測發現，不少智能門鎖配備IC卡作為備用解鎖方式，在此次測試的30款產品中，有19款出廠時帶有IC卡，其中12款產品的IC卡可被複製，並成功用於解鎖。

如何防範非法入侵？專家建議關閉不常用功能

工程師提醒，用戶在攜帶智能門鎖IC卡時，應注意防範被複製風險。

如果平時並不使用IC卡解鎖，可以在智能門鎖設置中關閉IC卡功能，減少潛在安全隱患。

【延伸閲讀】手機異常發燙恐遭監控！專家揭木馬竊密術 關機仍可遠程錄音監拍（點擊鏈接查看全文）

+ 16

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】