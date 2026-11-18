太妍TAEYEON香港演唱會2027｜優先及公售搶票攻略｜附座位表+連結｜韓國頂級女團少女時代隊長太妍（TAEYEON）宣布展開個人第7次亞洲巡迴演唱會，而且確認落實進軍香港紅磡體育館舉行兩場演出，成為史上首位紅館舉行個人演唱會的韓國巨星。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



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韓國頂級女團少女時代隊長泰妍今日正式拋下震撼彈，宣布即將展開個人第7次亞洲巡迴演唱會。最令全城譁然的決定，是她確認落實進軍香港紅磡體育館舉行兩場演出，成為史上首位成功征服這個殿堂級場地舉行個人演唱會的韓國巨星。

官方尚未公布售票詳情，之後有更多資料再為大家更新。

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太妍TAEYEON香港演唱會2027｜公開發售連結

開賣時間：待定

開賣連結：待定

太妍TAEYEON香港演唱會2027｜門券、座位表及價錢資訊

官方尚未公布「太妍TAEYEON香港演唱會2027」座位表及門券價錢，期待更新。

太妍TAEYEON香港演唱會2027｜演出日期

太妍TAEYEON香港演唱會2027 演出日期為2027年3月27－28日，合共演出2場。

太妍TAEYEON香港演唱會2027｜公開發售資訊

太妍TAEYEON香港演唱會2027發售資訊仍未公布，期待更新。

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👇太妍TAEYEON香港演唱會2027👇（以三面台作參考）

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太妍TAEYEON香港演唱會2027｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Browser，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時讓用家選擇進入購買「太妍TAEYEON香港演唱會2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好提早10分鐘左右開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。

