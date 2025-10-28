IG帳號遭他人登入？一招教你「檢查登入裝置」　把陌生人踢出去

社群媒體已成為現代人生活中不可或缺的一環，而Instagram（IG）更是許多人分享生活點滴、與親友互動的主要平台，甚至成為拓展個人品牌的利器。然而，隨著網路環境日益複雜，帳號安全與個人隱私的保護也顯得格外重要。



試想，若自己的IG帳號在不知情的情況下遭到他人登入，不僅可能導致個人資訊外洩、珍貴的照片與影片被盜用，更可能被用於散播不實訊息或進行詐騙等惡意行為。因此，為確保帳號安全、保障個人隱私，定期檢查是否有不明裝置登入至關重要。

本篇將介紹如何透過Meta的帳號管理中心查看登入活動，一旦發現有不明裝置登入，便可直接將其登出。此外，若不慎在公共電腦或他人設備上登入後忘記登出，也能透過此方法進行遠端登出。

步驟 1：首先打開個人的IG首頁，然後點選右上角的選單圖示。

步驟 2：進入「設定和動態」頁面後，最上方會有個Meta的「帳號管理中心」。

步驟 3：然後在帳號設定中找到「密碼和帳號安全」。

步驟 4：接著在「帳號安全檢查」中選擇「你登入的位置」。

步驟 5：這時若官方有偵測到不明的登入活動，便會在頁面上方出現提示，欲查看則點選「檢查裝置」。

步驟 6：接著Meta就會列出該帳號的所有登入活動，包括使用的裝置以及登入的位置。

步驟 7：如果有發現非本人的登入活動，則可以選擇「這不是我」。

步驟 8：畫面就會跳轉到「變更密碼」的頁面，協助用戶更新密碼以保障帳號安全。

步驟 9：而倘若沒有偵測到不明活動，但想要遠端登出的話，則可以點進帳號的所有登入紀錄。

步驟 10：再來滑到最下方點選「選擇裝置以登出」。

步驟 11：便能開始勾選欲登出的裝置。

步驟 12：確認沒問題後按下「登出」，選擇的裝置就會立即將該帳號登出。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】