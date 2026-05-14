IG新功能「Instants」｜ 主打真實無濾鏡隨手拍　打造零壓力社交

IG 「Instants」app曝光｜Instagram 於5月13日正式發佈全新社交功能 「Instants」app，主打「真實、即興、無濾鏡」的分享體驗。這項新功能不僅內建在 Instagram 的收件匣中，更同步推出獨立的專用 App。面對市面上眾多強調「真實感」的社交軟件，Instagram 這次似乎要正面挑戰 ！



IG 全新app 「Instants」

這次 Instagram 發布的全新社交功能主要分為四點，讓我們一起來看看把。

1. 主打「即興、無濾鏡」：回歸最純粹的真實社交

Instants 的核心在於「真實感」。用家在拍攝時，必須先輸入文字標題才能啟動相機，且拍攝後嚴禁使用任何濾鏡或修圖工具。這種「隨手拍」的模式與限時動態（Stories）大不相同，更強調當下的生活記錄。分享對象僅限於「 好友」或「互相關注的粉絲」，確保社交圈子的私密性與安全性。

分享可選擇對象（instagram）

2. 獨創「相片堆」閲後即焚：收件匣內的驚喜互動

好友只可觀看圖片一次，看完就會直接消失。好友可以針對內容進行反應或回覆，所有的對話會直接進入私訊（DM）中。（instagram）

觀看模式： 好友分享的 Instants 會以一疊「迷你相片堆」的形式出現，觀看後內容會立即消失。

互動機制： 好友可以針對內容進行反應或回覆，所有的對話會直接進入私訊（DM）中。

快速撤回： 若不小心手滑拍錯，系統設有「Undo」按鈕，讓你在對方未開啟前即時取回照片。

若不小心手滑拍錯點擊Undo即可撤回（instagram）

3. 私人檔案庫與回顧功能：捕捉瞬間但不失回憶

雖然 Instants 對外是「閲後即焚」，但系統會為用家自動保存一份副本於私人檔案庫中，保存期限長達一年。

Instants 對外是「閲後即焚」但系統會為用家自動保存一份副本於私人檔案庫中，保存期限長達一年。（instagram）

二創分享： 用家隨時可以進入檔案庫，點選「建立回顧（Create Recap）」，將過去多張 Instants 照片串連起來，重新發布到所有追蹤者都能看到的「限時動態」中。

彈性控制： 用家可以隨時刪除檔案庫內容，或透過「靜音（Snooze）」功能暫時隱藏好友的 Instants 更新。

4. 強力私隱防範：嚴禁截圖與青少年監控

針對社群平台的安全隱憂，Instagram 這次在 Instants 加入了極高規格的保護機制：

防範截圖： 官方特別標明 Instants 禁止截圖與螢幕錄影，保障用家分享「黑歷史」或真實照片時不被外流。

青少年帳號連動： 所有青少年帳號會自動繼承「家庭中心」設定，包括晚上 10 點後的「睡眠模式」以及每日使用時長限制。此外，若青少年下載專用的 Instants 獨立 App，家長也會即時收到通知。

相比起限時動態（Stories）已經逐漸演變成精緻的「名片」，Instants 透過禁止修圖、不設觀看名單以及嚴禁截圖等機制，嘗試為用家建立一個更無壓力的社交空間。這種「閲後即焚」且「無紀錄」的分享方式，或許能成為好友間互傳私密生活照、或宣泄即時情緒的新寵兒。但這項功能會成為下一個風靡全球的社交標準，還是僅僅是一次曇花一現的嘗試？用家們覺得呢，來一起留言討論吧！



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