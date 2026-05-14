IG新功能「Instants」｜ 主打真實無濾鏡隨手拍 打造零壓力社交
IG 「Instants」app曝光｜Instagram 於5月13日正式發佈全新社交功能 「Instants」app，主打「真實、即興、無濾鏡」的分享體驗。這項新功能不僅內建在 Instagram 的收件匣中，更同步推出獨立的專用 App。面對市面上眾多強調「真實感」的社交軟件，Instagram 這次似乎要正面挑戰 ！
這次 Instagram 發布的全新社交功能主要分為四點，讓我們一起來看看把。
1. 主打「即興、無濾鏡」：回歸最純粹的真實社交
Instants 的核心在於「真實感」。用家在拍攝時，必須先輸入文字標題才能啟動相機，且拍攝後嚴禁使用任何濾鏡或修圖工具。這種「隨手拍」的模式與限時動態（Stories）大不相同，更強調當下的生活記錄。分享對象僅限於「 好友」或「互相關注的粉絲」，確保社交圈子的私密性與安全性。
2. 獨創「相片堆」閲後即焚：收件匣內的驚喜互動
觀看模式： 好友分享的 Instants 會以一疊「迷你相片堆」的形式出現，觀看後內容會立即消失。
互動機制： 好友可以針對內容進行反應或回覆，所有的對話會直接進入私訊（DM）中。
快速撤回： 若不小心手滑拍錯，系統設有「Undo」按鈕，讓你在對方未開啟前即時取回照片。
3. 私人檔案庫與回顧功能：捕捉瞬間但不失回憶
雖然 Instants 對外是「閲後即焚」，但系統會為用家自動保存一份副本於私人檔案庫中，保存期限長達一年。
二創分享： 用家隨時可以進入檔案庫，點選「建立回顧（Create Recap）」，將過去多張 Instants 照片串連起來，重新發布到所有追蹤者都能看到的「限時動態」中。
彈性控制： 用家可以隨時刪除檔案庫內容，或透過「靜音（Snooze）」功能暫時隱藏好友的 Instants 更新。
4. 強力私隱防範：嚴禁截圖與青少年監控
針對社群平台的安全隱憂，Instagram 這次在 Instants 加入了極高規格的保護機制：
防範截圖： 官方特別標明 Instants 禁止截圖與螢幕錄影，保障用家分享「黑歷史」或真實照片時不被外流。
青少年帳號連動： 所有青少年帳號會自動繼承「家庭中心」設定，包括晚上 10 點後的「睡眠模式」以及每日使用時長限制。此外，若青少年下載專用的 Instants 獨立 App，家長也會即時收到通知。
相比起限時動態（Stories）已經逐漸演變成精緻的「名片」，Instants 透過禁止修圖、不設觀看名單以及嚴禁截圖等機制，嘗試為用家建立一個更無壓力的社交空間。這種「閲後即焚」且「無紀錄」的分享方式，或許能成為好友間互傳私密生活照、或宣泄即時情緒的新寵兒。但這項功能會成為下一個風靡全球的社交標準，還是僅僅是一次曇花一現的嘗試？用家們覺得呢，來一起留言討論吧！
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