IG私訊加密聊天將終止 Meta重心移至WhatsApp 官方提醒要備份
撰文：中天新聞網
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Meta Platforms發言人迪娜·艾爾-卡薩比·盧斯（Dina El-Kassaby Luce）證實，IG於5月8日起終止端對端加密私訊功能，主要是因為該功能使用率極低，提醒備份加密聊天紀錄。
外媒《The Tech Buzz》報導指出，擁有全球上億用戶的社群平台Instagram宣布停止支援端對端加密（E2EE）私訊功能，除了提供生活照片、影片分享功能外，也能讓用戶與朋友及陌生人進行聊天互動。
Meta表示，此次調整目的在於簡化旗下平台定位，未來將把私隱保護重心集中於WhatsApp，讓Instagram能更專注於社群與內容分享的核心功能。官方建議有高度私隱需求的用戶，可改用旗下另一個社群App「WhatsApp」進行端對端加密通訊。
Instagram的加密私訊功能自2021年開始測試階段，但因需要手動啟用，加上各國政府要求加強兒童安全與網路監管，導致實際使用率偏低。外界分析認為，開發與維護加密功能需要高昂成本，即使Instagram全球月活躍用戶超過20億人，實際使用此功能的用戶仍屬少數。
除了WhatsApp之外，Facebook Messenger目前也提供預設加密功能，有需求的用戶同樣可以選擇使用該平台進行私密通訊。
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